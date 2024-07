Fratele lui Andrei Versace rupe tăcerea, direct de la priveghi, despre bani și cămătari: „În ultima perioadă…”

Sâmbătă, 20 iulie 2024, Andrei Versace a fost găsit fără viață în propriul său apartament din Sectorul 1. Descoperirea a fost făcută la mai bine de 7 zile de când cel autoproclamat ”regele fițelor” murise. În aceste zile, rudele influencerului se pregătesc de înmormântare, iar Mihai, fratele lui, a făcut o serie de declarații care ar putea schimba cursul anchetei în plină desfășurare.

Au trecut 4 zile de când trupul lui Andrei Pârvan, alias Andrei Versace, a fost găsit fără viață în locuința. Misterul morții sale încă nu a fost elucidat, însă anchetatorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. În ceea ce privește modul în care Andrei Pârvan a murit, oamenii legii iau în calcul mai multe variante și încearcă să identifice ultimele persoane cu care el a intrat în contact.

Momentan, se pare că varianta unei crime nu este susținută de dovezi, deoarece nu au fost găsite urme de violență pe trupul acestuia. Totodată, surse din anturajul acestuia susțin că se afla în depresie și și-ar fi pus capăt zilelor. Citește și: IPOTEZĂ BULVERSANTĂ LANSATĂ ÎN CAZUL MORȚII LUI ANDREI PÂRVAN: A FOST OTRĂVIT VERSACE?! ”O SĂ VEDEȚI LA 9:45 REZULTATUL NECROPSIEI”

Astăzi, 23 iulie 2024, trupul neînsuflețit al lui Andrei Versace a fost depus la o capelă din cartierul Berceni, acolo unde rudele, prietenii și cel care l-au cunoscut pot merge pentru a-și lua rămas bun de la el. Mihai, fratele influencerului, a fost nedezlipit de sicriul cu trupul neînsuflețit al fratelui său. Moartea ”regelui fițelor” este și acum învăluită în mister, iar fratele său încearcă să afle ce s-a întâmplat în urmă cu o săptămână, atunci când acesta a murit. Bărbatul neagă speculațiile conform cărora fratele lui ar fi fost ucis, dar și faptul că acesta ar fi avut probleme cu anumiți cămătari și interlopi. Mai mult de atât, acesta își descrie fratele ca fiind un om generos, cu suflet mare și cu dare de mână

„Într-adevăr, noi eram un pic mai reci în relație, dar reluasem ușor conversațiile. Chiar mi-a trimis „La mulți ani!” de ziua mea și mi se părea că era relativ ok. A trecut ceva timp, într-adevăr, poate aproape un an și ceva a trecut (n.r. de când s-au văzut ultima dată), dar în ultima perioadă reluasem relația cu el.

Luni, 22 iulie 2023, în urma efectuării necropsiei cadavrului, medicii legiști nu găsit leziuni interne și externe, însă rezultatele care vor dezvălui cu exactitate cauza morții vor fi gata abia peste un an. Totodată, legiștii au prelevat mai multe probe pentru a stabili dacă Andrei Pârvan a consumat substanțe interzise înainte de a muri.

„În cazul lui Andrei Pârvan, cauza este nedeterminată, având în vedere gradul de putrefacție. Nu are leziuni interne și externe, iar mai multe probe vor fi analizate în condiții de laborator. Rezultatul lor îl vom afla peste un an, un an și jumătate”, au precizat, pentru GÂNDUL, surse din această anchetă.