Fratele lui Silviu Prigoană, declarații-șoc: totul despre ”ingineriile” financiare ale fostului milionar! ”S-a intitulat Regele Gunoiului, dar eu am…” Câți bani ”spărgea” în televiziune

Silviu Prigoană a fost considerat de mulți un afacerist cu fler. Fratele său cel mare, Daniel, face, însă, declarații surprinzătoare despre succesul milionarului. Daniel Prigoană susține că, de fapt, el a fost cel care a pus pe picioare firma Rosal. Tot el i-ar fi dat fratelui său ideea de a-și deschide o televiziune de știri. Mai mult, acesta spune că, în realitate, Silviu Prigoană nu avea așa mulți bani. CANCAN.RO are detalii exclusive despre cum a intrat milionarul în lumea afacerilor și ce ”inginerii” financiare ar fi făcut.

Milionarul Silviu Prigoană a fost admirat de cei care îl cunoșteau pentru priceperea de a ”adulmeca” orice oportunitate de afaceri. A fost considerat un deschizător de drumuri în multe domenii, inclusiv cel al televiziunii. Firma de salubrizare și televiziunile de nișă pe care le-a înființat i-au adus venituri considerabile. Fratele cel mare al afaceristului, Daniel, face, însă, dezvăluiri surprinzătoare despre cum a intrat Silviu Prigoană în afaceri.

Daniel Prigoană susține că, de fapt, el ar fi fost creierul acestor afaceri. Acesta și-ar fi sfătuit fratele mai mic să facă o televiziune de știri. Mai mult, el ar fi stat și în spatele firmei de salubrizare, care i-a adus milionarului venituri considerabile.

”Eu am deschis firma Rosal pentru el, m-am dus special la București. Am concesionat sectorul 2 de la Crin Halaicu, iar Silviu s-a autointitulat «Regele Gunoaielor». Inclusiv postului TV Realitatea eu i-am pus denumirea. I-am zis lui Silviu să facă altceva, nu ca la celelalte televiziuni. Mi-a răspuns că nu se pricepe, că nu este în domeniu. Mă uitam la televizor și am văzut jos, pe ecran, cotații, vremea și știri. Și i-am zis așa ceva vreau să văd, o televiziune de știri! 350.000 de dolari pe lună mergeau în televiziune. Nici asociații lui nu erau băgați atunci, era numai el”, a spus, pentru CANCAN.RO, Daniel Prigoană.