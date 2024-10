Fratele Madonnei a murit. Christopher Ciccone avea 63 de ani și suferea de o boală nemiloasă

Doliu în familia Madonnei! Fratele mai mic al starului internațional, Christopher Ciccone, s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani. Celebra artistă a transmis un mesaj emoționant. Iată ce a spus!

Christopher Ciccone, artist, dansator, designer și fratele mai mic al Madonnei, a decedat la 63 de ani. Potrivit declarațiilor agentului său, Brad Taylor, pentru Associated Press, Ciccone a murit vineri în Michigan, după o luptă cu cancerul.

Fratele Madonnei a murit

Această veste a devastat-o cumplit pe Madonna. Starul a transmis primul mesaj prin intermediul contului de Instagram și a atașat mai multe poze alături de fratele ei.

„Este greu de explicat legătura noastră. Ne-am luat reciproc de mână şi am dansat prin nebunia copilăriei noastre. De fapt, dansul a fost un fel de superglue care ne-a ţinut împreună. L-am admirat. Avea gusturi impecabile. Şi o limbă ascuţită, pe care o folosea uneori împotriva mea, dar eu îl iertam întotdeauna”, este o parte din mesajul transmis de Madonna pe contul ei de Instagram.

Cine a fost Cristopher Ciccone

Ciccone, care a fost dansator încă din tinerețe, a jucat un rol important în cariera surorii sale Madonna în anii ’80, apărând în videoclipuri precum „Lucky Star”, regizând turneul „Blond Ambition” și ocupând funcția de director de turneu pentru „The Girlie Show”. Pe lângă colaborările cu Madonna, a regizat videoclipuri pentru artiști precum Dolly Parton și Tony Bennett.

În 2008, Christopher Ciccone a publicat autobiografia de succes Life with My Sister Madonna, în care a detaliat relația lor tensionată, poveștile de dragoste ale Madonnei și amintirile lor din turnee. Timp de 20 de ani, i-a fost alături, coregrafiind și regizând pentru ea, ajutând la alegerea ținutelor și decorându-i casele din New York, Miami și Los Angeles. El a comparat relația lor cu o căsnicie.

În ultimii ani, Ciccone s-a mutat în Peninsula Inferioară din Michigan pentru a fi aproape de familie. În 2016, s-a căsătorit cu actorul britanic Ray Thacker, care i-a fost alături la momentul decesului.

Madonna a suferit recent și alte pierderi: mama sa vitregă, Joan Clare Ciccone, a murit de cancer cu câteva săptămâni înainte, iar fratele ei mai mare, Anthony Ciccone, a decedat la începutul anului 2023.

