Actrița Maggie Smith din ‘Harry Potter’ a murit la 89 de ani. Era internată în spital

Maggie Smith, celebra actriță cunoscută pentru rolurile din „Harry Potter” și „Downton Abbey” a murit la 89 de ani. Copiii ei au confirmat decesul care a avut loc astăzi, 27 septembrie 2024.

Maggie Smith a căștgat de două ori premiul Oscar pentru cea mai bună actriță interpretând rolul profesoarei McGonagall în celebrul serial „Harry Potter” și cel al lui Violet Crawley din serialul TV și filmele „Downton Abbey”

Actrița Maggie Smith a murit

Toby Stephens și Chris Larkin, cei doi fii ai actriței britanice au confirmat decesul acesteia:

„Cu mare tristețe trebuie să anunțăm moartea lui Dame Maggie Smith. Ea a murit în liniște, în spital, în această dimineață devreme, vineri 27 septembrie.”, conform NBC NEWS.

În ultimele clipe din viață, celebra actriță i-a avut alături pe prieteni și familia.

Maggie Smith s-a născut pe 28 decembrie 1934 în Ilford, Anglia. Actrița britanică și-a început cariera la Playhouse în 1952.

Actrița britanică a avut o carieră de succes de peste șase decenii. Maggie Smith a jucat în mai mult de 80 de filme și seriale TV și a apărut în zeci de piese de teatru, inclusiv patru pe Broadway. Smith a jucat în filme precum „Othello” (1965), „The Prime of Miss Jean Brodie” (1969), „Clash of the Titans” (1981), „The Secret Garden” (1993), „Gosford Park” (2001), „The Best Exotic Marigold Hotel” (2012) și „The Lady in the Van” (2015).

A câștigat un Oscar pentru cea mai bună actriță pentru „Jean Brodie” și un Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru „California Suite” (1978). De asemenea, ea a câștigat cinci premii BAFTA, patru premii Emmy, trei Globuri de Aur și un premiu Tony, conform Digi 24.

În ultimii ani, Smith a fost cunoscută pentru interpretarea rolului Violet Crawley din serialul TV și filmele „Downton Abbey”, precum și pentru rolul profesoarei McGonagall din franciza cinematografică „Harry Potter”.

