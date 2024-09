Johnny Depp a devenit iar viral! Ce gest senzațional a făcut pentru copiii cu cancer din Spania

Îmbrăcat ca Jack Sparrow, Johnny Depp a făcut o vizită specială surpriză în timp ce participa la Festivalul de Film de la San Sebastian.

Actorul în vârstă de 61 de ani se află în Spania pentru Festivalul de Film de la San Sebastián, iar în timpul în care a lipsit de la eveniment, el a îmbrăcat vechiul său costum.

Apoi, îmbrăcat ca personajul său din Pirații din Caraibe, căpitanul Jack Sparrow, Depp a vizitat copiii de la Spitalul Universitar Donostia din San Sebastian, Spania, scrie PEOPLE.

Ce a făcut Johnny Depp la spital

La spital, Depp a vorbit și s-a jucat cu pacienții internați la secția de Pediatrie și Oncologie. În timp ce se afla acolo, el a râs cu copiii și nu a ieșit niciodată din pielea personajului.

Spitalul a postat fotografii de la vizita actorului pe rețeaua X .

„Din partea întregului personal al Spitalului Universitar Donostia, am dori să ne exprimăm recunoștința infinită față de Johnny Depp pentru timpul, sprijinul și energia sa, precum și față de @sansebastianfes pentru că a facilitat această vizită”, se arată în postarea spitalului.

Anterior, Depp a mai vizitat, îmbrăcat ca Jack Sparrow, spitale de copii din întreaga lume, de la Vancouver, Paris, Londra și Brisbane, Australia, până la mai multe orașe din SUA.

Depp a jucat în franciza Pirații din Caraibe alături de Orlando Bloom și Keira Knightley în The Curse of the Black Pearl (2003), Dead Man’s Chest (2006) și At World’s End (2007). De asemenea, el a jucat în următoarele două filme, On Stranger Tides (2011) și Dead Men Tell No Tales (2017).

Vizita lui Depp urmează debutului filmului Modi: Three Days on the Wing of Madness, un nou film regizat de el, la cea de-a 72-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la San Sebastian din Spania.

Ce a povestit Johnny Depp la conferința de presă pentru noul său film

În timpul unei conferințe de presă din 24 septembrie, Depp a explicat cum s-a raportat personal la subiectul filmului, artistul italian Amedeo Modigliani.

„Fiecare are povestea lui. Sigur, putem spune că am trecut printr-o serie de lucruri pe ici și colo. Dar, știți, sunt bine”, a spus el râzând, în timpul conferinței. „Cred că toți am trecut printr-o serie de lucruri, în cele din urmă. Poate că al tău nu a fost, nu s-a transformat într-o telenovelă, televizată, de fapt”, a adăugat el, referindu-se aparent la procesul său de defăimare din 2022 cu Amber Heard, ale cărui proceduri au fost transmise în direct pentru milioane de oameni în fiecare zi.

După proces, Heard, în vârstă de 38 de ani, i-a plătit lui Depp un milion de dolari în cadrul unei înțelegeri pentru a încheia procesul de defăimare, după ce un juriu i-a dat dreptate în mare parte lui Depp. Ea trăiește acum o viață liniștită în Madrid cu fiica ei în vârstă de trei ani.

Între timp, Depp a ales să continue să se ocupe de diverse proiecte. După Festivalul de Film de la San Sebastian, el va deschide o expoziție imersivă și experiențială numită A Bunch of Stuff în New York pe 4 octombrie.

