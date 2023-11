Fructul care te scapă imediat de depresie, dar și de mahmureală. Se găsește în toate supermarketurile din România

Gata cu zeama de varză murată după nopțile cu multe pahare de alcool! Poți scăpa de un mahmureală cu ajutorul unui singur fruct care se găsește în toate supermarketurile din România! Mai mult decât atât, beneficiile acestuia pot ajuta și persoanele care suferă de depresie.

Depresia este numită și „boala secolului”. Unii oameni ajung chiar să își pună capăt zilelor din cauza acestei afecțiuni, iar alții caută ajutor specializat în cabinetele psihoterapeuților. Ei bine, specialiștii au descoperit, în urma unui sondaj realizat de un ONG, că multe persoane au început să se simtă mai bine după ce au consumat acest fruct ușor de găsit la noi în țară. Mulți îl consumă, dar nu știu, cu adevărat, ce proprietăți importante ascunde.

Fructul care te poate scăpa de depresie sau de mahmureală

Experții au descoperit că poți scăpa de depresie sau de mahmureală cu ajutorul unui fruct care se găsește în toate magazinele din România: bananele. Deși unele persoane evită să le mănânce din cauza numărului mare de calorii (150 de calorii/ o banană medie), acestea pot face minuni pentru organismul nostru. Denisa Zaharia, medic de familie, a explicat care sunt proprietățile acestora.

“Bananele sunt bogate în fibre, potasiu și magneziu și conțin trei zaharuri naturale – glucoză, fructoză şi zaharoză – ele constituie o alternativă perfect sănătoasă la dulciurile din comerț, care sunt pline de aditivi chimici și zahăr.

Fructele proaspete și coapte pot regla nivelul de magneziu din corp, favorizând o recuperare rapidă după eforturi fizice sau mentale. Sunt consumate cu precădere de către sportivii de performanță, în caz de efort fizic susținut.”, a spus Denisa Zaharia, potrivit Adevărul.

Așa cum am menționat mai sus, bananele pot combate starea de mahmureală, după o noapte în care s-au consumat multe pahare de alcool. Cum este posibil? Ei bine, pregătite sub formă de shake și cu puțină miere, aceste fructe au efect imediat de calmare a stomacului. Această băutură poate restabili echilibrul de zahăr în sânge, care scade atunci când suntem în stare de ebrietate. Totuși, ele nu sunt indicate persoanelor ce suferă de anumite boli.

„Dacă sunt recomandate cardiacilor datorită conținutului bogat în potasiu, nu sunt indicate celor cu probleme renale. Mai mult, având din belșug carbohidrați, bananele nu sunt bune nici pentru diabetici. Nu sunt cu totul interzise, dar ar fi bine ca persoanele cu glicemie mare să le consume cât mai rar.”, a adăugat medicul de familie.

Potrivit unui sondaj al unui ONG, bananele pot fi benefice și persoanelor care suferă de depresie. Mai multe persoane care se confruntă cu această boală au declarat că după ce au consumat fructele s-au simțit mai bine. Acest lucru este posibil pentru că bananele conțin un tip de proteină pe care corpul îl transformă în serotonină, numit triptofan.