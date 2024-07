Frumoasa Sidonia Precup a făcut contestaţie după ce a luat 9.95 la Evaluarea Naţională. Ireal ce notă a primit după recorectare

Sidonia Precup, absolventă a Colegiului Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina, a obținut nota 9.95 la Evaluarea Națională. În speranța că va reuși să ia 10, adolescenta a făcut contestație și a așteptat rezultatele cu sufletul la gură. Tânăra a luat în considerare și posibilitatea de a fi depunctată. Află, în articol, ce notă a primit după recorectare.

Datele oficiale arată că pentru 14.720 de lucrări, contestațiile au schimbat nota prin creștere, iar pentru 9.656 de lucrări, notele au fost modificate prin scădere. Totodată, 814 dintre elevi au rămas cu aceleași rezultate.

Sidonia Precup a absolvit Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina, iar la Evaluarea Națională a obținut media 9.95. Adolescenta a luat nota 10 la proba de limba și literatura română și 9.90 la matematică.

Atunci când a văzut rezultatele, s-a sfătuit cu profesorul de matematică și a decis să depună contestație. Alegerea a fost una inspirată pentru că tânăra a reușit să obțină nota 10 și la a doua probă, având astfel o medie perfectă.

Sidonia Precup este al doilea elev din Prahova cu media 10 la Evaluarea Națională, alături de Alexia Pelin de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Ploiești. Adolescenta a mărturisit că pare ireal ceea ce i se întâmplă.

„Nu pot să cred, este ireal, mi se pare că visez. Am riscat, fiindcă puteam fi depunctată, însă, nu a fost așa. Am primit și la matematică nota perfectă. Nu am trăit vreodată o mai mare bucurie.”, a declarat Sidonia Precup, potrivit Observatorul Prahovean .

Sidonia Precup s-a numărat printre cei 14.720 de elevi ale căror note au crescut după contestație. Pe de altă parte, pentru 9.656 de lucrări, notele au fost modificate prin scădere, potrivit datelor oficiale anunțate de Ministerul Educației.

„Pentru 14.720 de lucrări (16.476 de lucrări în anul 2023), contestaţiile au schimbat nota prin creştere, iar pentru 9.646 de lucrări (7.668 de lucrări în anul 2023) notele au fost modificate prin scădere. La Matematică, în cazul a 98,1% (12.488) dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi cea obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 2.438 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată. La proba de Limba şi literatura română, în cazul a 77,4% (11.208) dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi nota obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 814 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată”, se arată într-o informare a Ministerului Educației.