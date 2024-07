Ireal! Ce notă a primit un elev de 3.50, după ce a făcut contestaţie? I-a şocat şi pe corectori

În acest an s-a înregistrat un record de contestații după Evaluarea Națională. Se pare că mulți elevi au fost nemulțumiți de notele primite și au decis să depună contestație. Ei bine, în cele mai multe dintre cazuri notele au fost mărite, unii elevi primind chiar 2, 3 sau 6 puncte în plus. Însă, cazul unui elev din Vrancea este cu adevărat surprinzător. Acesta obținuse inițial nota 3.50, iar în urma contestației aceasta a crescut considerabil. Ce notă are acum elevul și care este explicația pentru diferența uriașă?

Ieri, 9 iulie, elevii absolvenți ai clasei a XIII-a au aflat rezultatele finale la Evaluarea Națională. 27.640 de elevi au cerut recorectarea lucrărilor la matematică sau la limba română. Majoritatea celor care au decis să depună contestație sunt fericiți acum, căci aproape 25.000 de note au fost modificate, iar peste jumătate din acestea au crescut. Însă, cazul unui elev din Vrancea este cu adevărat surprinzător.

Ce notă a primit un elev de 3.50, după ce a făcut contestație

Așa cum spuneam, a fost record de contestații după Evaluarea Națională. 27.640 de elevi au cerut recorectarea lucrărilor, iar mare parte din aceștia au primit note mai mari. La matematică cele mai multe modificări au fost de mai puțin de jumătate de punct. În timp ce la limba română creșterile de notă au fost ceva mai mari. Însă, au existat și câțiva elevi mai ghinioniști, căci 35% dintre note au scăzut.

Cele mai mari surprize în cazul recalculării notelor au avut loc în Vrancea, Dâmbovița, Argeș și București, unde unii elevi au primit note și cu 2, 3 sau chiar 6 puncte mai mari. Însă, cel mai surpinzător este cazul unui elev din Vrancea. Inițial acesta obținuse nota 3.50, însă fiind nemulțumit și chiar contrariat de rezultat a decis să depună contestație.

Ei bine, nota finală obținută de elev a reușit să uimească multă lume, căci de la nota 3.50 elevul a ajuns foarte aproape de nota 10. Mărirea a fost una considerabilă, iar elevul este acum cât se poate de fericit de rezultatul său.

„Primul impuls a fost să se facă contestație. Știam ca este un elev bun și că a luat peste 9 și la simulare, era diferența foarte mare între romana și matematică, și atunci undeva s-a produs un scurtcircuit”, a declarat Oloeriu Gabriela, directoarea școlii, potrivit observatornews.ro.

În urma celor întâmplate, secretarul de stat Sorin Ion a oferit și o explicație. Se pare că la mijloc a fost vorba de o eroare, acest fapt generând și creșterea considerabilă de notă pe care a primit-o elevul.

„Nu au fost probleme de evaluare propriu-zisă, ci au fost câteva cazuri punctuale de scanare eronata a lucrării. O neatenție a operatorului care a scanat lucrarea și care a încărcat-o la alt elev decât la cel potrivit”, a explicat Sorin Ion, secretar de stat.

