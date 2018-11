Fuego și-a surprins fanii: ”De multe ori ne luăm rămas bun…”

Paul Surugiu, Fuego pe numele de scenă, și-a surprins fanii, după ce a postat un mesaj pe pagina sa de socializare. Artistul este melancholic și vorbește despre despărțirea de persoanele dragi.

“De multe ori ne luam bun rămas fără sa ne gândim la ce va fi, la ce am fi putut spune ori face! Poate ca aceasta e cea mai simpla varianta! Atunci când alegem sa renunțam, de obicei, nu doare ceea ce am pierdut, ci simplul fapt ca am abdicat de la conduita, de la un parcurs lin! E greu sa spui bun rămas!

Și in viața, iubire, familie, oriunde! (CITEȘTE ȘI: FUEGO VA PREZENTA O EMISIUNE CARE VA RULA PE TVR 2! DEZVĂLUIRI DIN CULISELE NOULUI SHOW TV)

Orice moment de genul acesta vine la pachet cu o serie întreaga de nostalgii, dar e bine sa le treci! Vedeți voi, toți fug de tristete, dar eu cred ca tocmai înfruntarea ei este cea care ne poate vindeca! Așadar, încercați sa spuneti bun rămas doar când e inevitabil! Și atunci sa fie blând, cu păreri de rău!”, a scris cântărețul pe Facebook.

Fuego a lansat hitul verii!

Mereu în priză, Fuego nu s-a dezis și a venit la startul verii cu o premieră, o melodie nou-nouță, numai bună pentru serile răcoroase de vară. "N-AI, N-AI", titlul piesei fresh ce are un ritm alert, e antrenantă, având un mesaj pozitiv, despre o poveste de dragoste pentru totdeauna, cu toate cele aferente ei – certuri, împăcări, dragoste puternică.

Totodată, Paul Surugiu e într-o continuă schimbare. Nu doar stilul muzical e updatat, ci și imaginea sa din online, având de câteva zile un nou site, simplu, elegant, cu informații noi, poze spectaculoase din concerte și emisiuni, pleiada întreagă de premii și lucruri pe care poate nu le știai despre el.

„Am vrut să vin cu un sound nou, cu ritm și cu energie. Până la urmă, asta înseamnă vara și acesta sunt și eu, plin de energie, de voie bună și mult pozitivism, mai ales că anul acesta fac 25 de ani de când m-am lansat, în 1993, la Festivalul de la Mamaia. Sunt și douăzeci de ani de la primul mare succes , astfel că trebuia să vin cu ceva fresh”, declara Fuego, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.