Fulgy a fost PĂRĂSIT de Roberta de la „Casa Iubirii”. Ce nu i-a convenit la fiul Clejanilor

Se spune că dragostea durează trei ani, dar în cazul lui Fulgy, iubirea pentru Roberta de la Casa Iubirii s-a risipit în mai puțin de trei luni. Cei doi au pus punct relației pe care au făcut-o publică de Crăciun. Recent, concurenta emisiunii prezentate de Andreea Mantea a vorbit și despre motivele pentru care ea și fiul Clejanilor au ajuns la separare atât de repede.

După ce a fost în centrul unor mari controverse, Fulgy părea că își găsise echilibrul. A început să studieze la o școală prestigioasă din Dubai, făcând primii pași către o carieră în muzică. De asemenea, liniștea părea că se așternuse și pe plan personal, după ce a cunoscut-o pe Roberta de la Casa Iubirii, însă relația nu a durat prea mult.

Roberta a trăit o poveste intensă de dragoste cu un al concurent de la Casa Iubirii, însă relația a fost una tumultuoasă, iar despărțirea s-a produs cu mare scandal. Tânăra a trecut peste idila cu fostul și părea că își găsise liniștea alături de fiul Clejanilor.

Totuși, nici această relație nu a funcționat. După doar câteva săptămâni, cei doi și-au spus „adio”. Mai mult decât atât, în cadrul unui live pe TikTok, concurenta emisiunii de pe Kanal D a vorbit și despre motivele care au dus la o separare atât de rapidă.

Roberta și Fulgy își oficializaseră relația de Crăciun, atunci când fiul Clejanilor a publicat mai multe imagini cu tânăra. De asemenea, la scurt timp după acel moment, el a făcut și primele declarații despre iubita sa, precizând că are planuri serioase.

„E bine, e acasă, e ok. Suntem de vreo lună și ceva. Cum am terminat aici, ne vedem. (…) Eu nu zic nu, nu sunt un om care nu vreau să mă însor sau nu vreau să îmi fac o familie, dar vedem. Avem o lună împreună și e ok, e acasă, mă așteaptă”, a spus Fulgy de la Clejani, la Un Show Păcătos.