Margherita s-a făcut fată de casă! Ipostaza în care nu credeai că o vei vedea pe fata Clejenilor: adio scandaluri şi probleme cu legea…

CANCAN.RO a surprins-o pe Margherita de la Clejani după luni bune de absență! Sora lui Fulgy pare că s-a cumințit și s-a schimbat la 180 de grade după problemele cu legea și scandalurile care au isterizat o țară întreagă. Acum, bruneta s-a făcut femeie de casă!

Margherita de la Clejani a intrat într-un con de umbră în ultimele luni. În afară de concertele la care participă alături de Viorica și Ioniță, fata Clejanilor alege liniștea și discreția mai nou, am putea spune. După ce acum patru ani a condus sub influența drogurilor, iar judecătorii au decis să-i suspende dreptul de a conduce timp de un an și i-au dat o amendă de 16.000 de lei, bruneta s-a cumințit teribil. Sau cel puțin așa pare din exterior!

Recent, paparazii CANCAN.RO au surprins-o pe fiica lui Ioniță la cumpărături. Nu, nu a mers după gentuțe, tocuri sau rochițe, ci chiar la supermarket! Pesemne, Marga s-a făcut femeie de casă și a venit să își facă piața.

Deși în trecut alegea tot felul de outfit-uri extravagante cu care atrăgea mereu atenția celor din jur, în prezent, Margherita pare că optează pentru un stil mult mai basic, care o prinde cel puțin la fel de bine. Îmbrăcată lejer, all black, cu o geacă și pantaloni de fâș, fata Clejanilor a venit singurică la supermarket. A aruncat ochii câteva minute printre raioane, a studiat câteva produse, a zăbovit mai mult la raftul de cafea, apoi s-a dus cu toate cumpărăturile către casa de marcat. Acolo, sora lui Fulgy părea extrem de amuzată și relaxată, dovadă ca are și o stare psihică bună, odată cu începerea noului an.

(Citește și: MARGHERITA DE LA CLEJANI, PRIMA APARIȚIE DUPĂ CE A DISPĂRUT DIN VIAȚA PUBLICĂ. NU MAI ARATĂ AŞA CUM O ŞTIAI)

Margherita, all natural în 2025

Dacă în trecut Margherita de la Clejani purta peruci de tot felul, în 2025, bruneta merge pe un stil mult mai natural. Adio peruci și extensii! Marga s-a tuns scurt și se afișează cu părul său natural. Ce-i drept, nu îi stă rău deloc, ba dimpotrivă, culoarea chiar o prinde de minune. La fel a făcut fiica lui Ioniță și în ceea ce privește machiajul. În imaginile noastre, tânăra apare fără pic de make-up, iar tenul ei arată foarte bine.

În concluzie, Margherita arată fresh și pare că se și simte la fel la început de an. Fiica Clejanilor pare că a scăpat din perioada sumbră din viața sa, s-a lepădat de scandaluri și se comporta fix ca un om de rând, mai nou.

(Nu rata: MĂRTURIA LUI FULGY, DUPĂ CE A PĂRĂSIT ROMÂNIA: ”AM PLECAT PENTRU A MĂ VINDECA”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.