Fulgy s-a întors acasă. Ce spune despre noua iubită

Fulgy, fiul celebrilor Viorica și Ioniță de la Clejani, pare să fi intrat într-o etapă complet nouă a vieții sale. După ce a decis să se mute în Dubai, viața lui s-a transformat radical, iar schimbările pozitive sunt evidente. De la un mediu educațional de top la o poveste de dragoste care îi aduce zâmbetul pe buze, Fulgy se bucură de o fericire pe care nu a mai experimentat-o până acum.

În Dubai, Fulgy studiază la o școală prestigioasă, o oportunitate care i-a oferit nu doar șansa de a evolua profesional, dar și un cadru favorabil pentru a-și redefine prioritățile și a-și regăsi liniștea interioară. Părinții lui, cunoscuții artiști Viorica și Ioniță de la Clejani, sunt extrem de mândri de transformarea sa și îl susțin necondiționat în toate deciziile pe care le ia.

Transformarea lui Fulgy este vizibilă nu doar în plan personal, ci și în felul în care se raportează la carieră și la viață. Dacă în trecut era adesea subiectul unor controverse sau al unor momente dificile, acum fiul Clejanilor pare să fi lăsat în urmă toate obstacolele, construind o imagine nouă, mult mai matură și echilibrată.

Un capitol cu totul special în viața sa este reprezentat de relația cu o tânără pe nume Roberta. Cei doi formează un cuplu de puțin peste o lună, iar această nouă iubire pare să fie una cu adevărat promițătoare. Fulgy este discret în ceea ce privește detaliile despre relația sa, preferând să lase lucrurile să evolueze natural. Totuși, apropierea și fericirea pe care le împărtășește cu noua sa parteneră sunt evidente.

”E bine, e acasă, e ok. Suntem de vreo lună și ceva. Cum am terminat aici, ne vedem. (…) Eu nu zic nu, nu sunt un om care nu vreau să mă însor sau nu vreau să îmi fac o familie, dar vedem. Avem o lună împreună și e ok, e acasă, mă așteaptă”, a spus Fulgy de la Clejani, la Un Show Păcătos.