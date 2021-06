Fulgy, acuzații incredibile la adresa Vioricăi de la Clejani: ”Și ea trage!”

Comportamentul din ultima perioadă al lui Fulgy i-a îngrijorat pe părinții săi. Atât Ioniță cât și Viorica de la Clejani își fac griji pentru fiul lor, însă recent tânărul a făcut alte mărturisiri uluitoare. De această dată a luat-o în vizor chiar pe mama lui.

Fiul Clejanilor a fost ridicat de Poliție chiar de la domiciliul său, după ce Ioniță de la Clejani l-a reclamat. Artistul a recurs la acest gest disperat după ce ar fi fost amenințat de Fulgy. Ulterior, fiul Clejanilor ar fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia” din Capitală, pentru a primi ajutor de specialitate. (VEZI ȘI: „DENUNȚUL” LUI FULGY ÎL BAGĂ LA APĂ PE VELEA?! CE PEDEAPSĂ DRASTICĂ RISCĂ ARTISTUL)

Invitată în cadrul emisiunii ”Neatza cu Răzvan și Dani”, Viorica de la Clejani a răbufnit în direct! Artista și-a apărat copilul ca o leoaică și le-a închis gura răutăcioșilor.

”A ajuns lumea sa îmi dea mesaje de condoleanțe pe Facebook. Dar se poate asa ceva? Lasa-ma Ionita sa vorbesc ca nu mai pot. Lumea ne doreste raul si se bucura atunci cand nu ne este bine! Sunt copiii mei si eu ii sustin asa cum sunt.

Asta e copilul meu. Ce sa fac acum, sa il omor? In tara asta nu vrea sa ma vada nimeni bine, dar daca apari cu lucruri negative, atunci esti vazut si promovat. A gresit si asta e. Sa ma lase toata lumea in pace! Sunt foarte nervoasa si suparata pentru ca Fulgy e judecat. Ce a facut? A luat de la gura cuiva? A luat banii cuiva? Sa fie lasat in pace si el si toata familia mea. Sa ma lase Ionita sa vorbesc si eu ca sunt mama lui pana la urma”, a mărturisit Viorica de la Clejani.

Fulgy: ”Și mama trage!”

În timp ce mama lui îi ia apărarea și îl susține pentru a-și reveni și a se pune pe picioare, Fulgy face mărturisiri uluitoare despre Viorica de la Clejani. Recent, într-una dintre filmările postate pe contul său de Instagram, tânărul susținea că și mama lui consumă substanțe interzise. (CITEȘTE ȘI: CÂND VA FI EXTERNAT FULGY DE LA SPITALUL DE PSIHIATRIE “OBREGIA” ȘI CUM A FOST INTERNAT, DE FAPT)

”Și ea trage, mama trage cox d-ăla bun!”, a spus tânărul în timp ce mama lui era în spatele său. De asemenea, Fulgy a mărturisit recent că și Alex Velea, dar și Silviu Andrei ar consuma substanțe interzise.