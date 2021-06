Fulgy, internat la Spitalul Obregia de câteva ore. El a fost tratat și la clinica Toxicodependențe şi Psihiatrie “Sf. Stelian”, dar și într-un centru privat din Spania

În vârstă de 23 de ani, Fulgy se află internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie “Profesor Doctor Alexandru Obregia”, după ce azi-noapte, a dat explicații la o secție de poliție din București. Nu este pentru prima dată când băiatul Clejanilor ajunge pe mâinile medicilor. În urmă cu trei ani, el a fost tratat și la Spitalul pentru Toxicodependențe şi Psihiatrie “Sf. Stelian” și, ulterior, părinții lui au decis să-l trimită și la o clinică de dezintoxicare din Spania.

Fulgy, internat la Spitalul Obregia din București

Controversatul artist a ajuns la Spitalul de Psihiatrie “Profesor Doctor Alexandru Obregia” la câteva ore după ce tatăl lui a depus o reclamație pe numele lui la Poliție. Potrivit unor surse, Fulgy a fost agitat şi recalcitrant la adresa agenţilor. El s-a transformat într-un fiu-problemă după ce și-a făcut majoratul și a intrat în cercuri de persoane “certate” cu legea… a început să consume droguri, după cum chiar el a mărturisit, și a devenit dependent și de jocurile de noroc.

“Ajunsesem din cauza stilului meu de viață foarte nașpa, adică, mă trezeam la 10 seara și mergeam afară și ce puteam să fac seara?! Cazino, femei, bătură și distracție. Nu îndemn pe nimeni să se joace la cazino, am pierdut sume de la 1 leu la aproape 90.000 de lei pe seară, cea mai mare lovitură a mea a de 250.000 de euro. Tatăl meu mi-a dat interzis ca să nu mă mai joc pentru că la vârsta aia nu îmi mai socotea mie”, a declarat băiatul Clejanilor în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

În urmă cu aproape trei ani, Fulgy a început să aibă stări ciudate, ieșiri anormale din cauza consumului de substanțe interzise în cantități mari, iar părinții lui au decis că acesta are nevoie urgent de ajutor de specialitate. Deși, s-a opus să fie internat la Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri “Sf. Stelian” (C.E.T.T.T. “Sf. Stelian”), el a stat în perioada 27.09 – 17.10.2018, relatează jurnaliștii de la spynews.ro.

După un timp, medicii de la C.E.T.T.T. “Sf. Stelian” au cerut să fie prelungită internarea lui Fulgy, pentru că ar fi dat semne că nu este complet vindecat, dar judecătorii s-au opus, precizând că ar fi o situație ilegală în acest caz.

Descoperă:Viorica de la Clejani, prima reacție după scandalul în care este implicat Fulgy: “Indiferent de ceea ce se întâmplă”

Săptămâna trecută, băiatul celebrului cuplu a ajuns la INML, unde i s-au prelevat probe biologice după ce a fost prins drogat la volan. Imediat ce a ieșit din instituție, le-a vorbit jurnaliștilor care îl așteptau despre perioada în care a fost internat la o clinică privată de dezintoxicare din Spania. Ulterior, a făcut declarații despre acea perioadă și în cadrul interviului cu Dan Capatos.

“Am vrut să fiu totuși lângă ai mei, dacă pățesc ceva să fiu aproape. Am renunțat la absolut orice viciu în viața mea. Am fost la o clinică în Spania, unde am stat o lună și jumătate. Am plătit acolo 80.000 de euro ca să-mi schimb stilul de viață. Nu îndemn pe nimeni de pe fața pământului ăsta să se drogheze.

Dacă consumați droguri, vă consumați fericirea. Nimeni și nimic nu m-a făcut să mă schimb. Creierul nostru e un calculator, e logică, nu trebuiesc viruși în el. Trebuie reînoit, lucrat la el”, a declarat Fulgy la “XNS”.

Nu rata: Fulgy, episod de agresivitate față de un bodyguard de la un casino din București: “I-am dat o flegmă șmecherește”. Un cunoscut interlop a intervenit în scandal | VIDEO

În cadrul primului interviu oferit la TV după ce a fost prins drogat la volan, Fulgy a dezvăluit că a fost un elev eminent de când a început școala și până când a dat examenul de bacalaureat. Mai mult, a mărturisit că plănuiește să acceseze fondurile europene ca să își poată demara anumite proiecte muzicale.

“Asta înseamnă că o să fiu ambasador al muzicii pe pătrățica mea: ce înseamnă muzică lăutărească, muzică tehno, orice înseamnă muzică în România. (…). Eu am absolvit Colegiul Național de Arte «Dinu Lipatti». Din clasa întâi până în a XII-a, am avut locul I”, a declarat artistul în cadrul emisiunii XNS.

Băiatul Vioricăi de la Clejani este chitarist, chitarist basist, pianist și producător muzical.

Vezi: Alex Velea, reacție dură după ce Fulgy a umilit-o pe Antonia: “Trebuie să te internezi repede de tot”

Fulgy a publicat în weekendul care s-a încheiat un mesaj umilitor la adresa Antoniei și a lui Alex Velea; de asemenea, el a lansat un atac dur și la adresa lui Gabi Bădălău și a iubitei sale, Bianca Drăgușanu.

Sursa foto: Viorica si Ionita din Clejani