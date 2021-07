Fulgy nu a scăpat nepedepsit, după ultimul incident cu poliția. Ce amendă a primit de la autorități

În urma incidentului de vineri seară, atunci când a sunat poliție, în timp ce se afla în casa părinților lui, să îi reclame pe aceștia că îl țin „sechestrat” și îl „șantajează, Fulgy nu a rămas nepedepsit.

Având în vedere că niciuna dintre acuzațiile aduse lui Ioniță și a Vioricăi de la Clejani, nu s-a dovedit adevărată, în urma constatărilor făcute la fața locului de către polițiști, artistul s-a a ales cu o amendă din partea autorităților.

„În dimineața de 10 iulie, în jurul orei 03.00, prin apel 112, un tânăr a sesizat că este lipsit de libertate, că nu poate părăsi imobilul. La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiști din cadrul Secției 12, care l-au găsit pe apelant în fața locuinței.

În interiorul casei se afla familia acestuia, care la acel moment dormea. Având în vedere situația înregistrată, precum și alte aspecte reclamate, toate neconfirmate, tânărul în cauză a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, conform O.U.G. nr. 34 din 2008, privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență”, se arată în comunicatul Poliţiei, remis sâmbătă.

Ce s-a întâmplat vineri seară

Fulgy a sunat disperat la 112 și a cerut să vină în ajutorul lui un echipaj de poliție, susținând că mama și tatăl său îl țin sechestrat în casă și că îl “șantajează”.

El a filmat momentul în care agenții au ajuns în fața vilei Clejanilor, dar și când celebrul acordeonist a dat explicații în fața polițiștilor sosiți în urma apelului.

“Dragii mei, am 23 de ani, am chemat Poliția, pentru că sunt sechestrat și «șantajat» de familia mea. Vreau să am o viață liberă. Imediat o să vină Poliția pe strada B. Nr.3, am dreptul la viață, oameni buni! Nu mă droghez, nu fac nimic ”, a declarat băiatul Vioricăi de la Clejani pe o înregistrare încărcată pe Instagram Stories.

