Fulgy și Margherita s-au “cumințit”?! Cum îi “monitorizează” Ioniță din Clejani pe “cei mici” la restaurant

Au trecut prin apă și prin foc, dar au rămas tot împreună. Disputele răsunătoare în care au fost implicați se pare că l-au determinat pe Ioniță din Clejani să ia măsuri de precauție în ceea ce-i privește pe copiii săi. CANCAN.RO a obținut, în exclusivitate, imagini grăitoare cu îndrăgitul artist, însoțit de Margherita și Fulgy.

Ioniță din Clejani s-ar fi săturat de episoadele agitate în care au fost implicați copiii lui. Având ambii un trecut destul de zbuciumat, legat de substanțe interzise și alte controverse, tatăl lor și-a luat măsuri de precauție. S-au zvonit multe despre Fulgy și Marga, dar iată că părinții le-au iertat toate „păcatele”.

CANCAN.RO are imagini exclusive cu artistul, dar și cu cei doi copii, Margherita și Fulgy. Toți trei au ieșit la restaurant pentru a lua cina, iar vestitul lăutar nu i-a scăpat din ochi nicio secundă pe „cei mici”. Probabil că vremurile de distracție fără limite au cam apus pentru ei. Fulgy și Margherita s-au comportat, așadar, ca doi adulți și s-au bucurat, cuminți, de ieșirea în oraș cu tatăl lor.

Dacă înainte preferau să-și „omoare” timpul liber cu prietenii lor, acum, Marga și Fulgy par să petreacă mai mult cu familia, în special cu părinții. După toate aparențele, s-a așternut pacea în familia Clejanilor, greu încercată de controverse.

În trecut, Fulgy a fost acuzat că și-ar fi bătut iubita

Fulgy, băiatul Clejanilor, a fost pus la zid chiar de fosta lui iubită, Ina. După despărțire, tânăra a făcut dezvăluiri uluitoare despre perioada în care erau împreună. Acesta nu este, însă, singurul episod controversat în care a fost implicat fiul Clejanilor. Fulgy ar fi avut probleme și cu substanțele interzise, motiv pentru care ar fi fost, la un moment dat, într-o clinică de specialitate.

„Am fost abuzată fizic de acest băiat, de aceea am pus punct relaţiei. Mi-a spus câteva zile la rând să ne împăcăm, nu am acceptat şi m-a amenințat, spunându-mi că va face asta în presă cu scopul de a mă denigra. El acum se află în Spania însoţit de o altă domnişoară, în tot acest timp îmi tot scria mie să ne împăcăm, penibil!

Bărbaţii enumeraţi de acesta sunt bărbaţi cu care el a avut divergențe în trecut. Aceştia fiindu-i superiori şi neavând ce să le facă a crezut că se «răzbună» făcând asta.

Am avut o relaţie cu unul din cei enumeraţi înainte de a fi cu el, unii îmi sunt cunoştinţe, iar ceilalţi nici măcar nu-i cunoşteam. Într-adevăr, mi-a propus să fac acel test poligraf într-o dimineaţă, neacceptând a avut o reacţie foarte urâtă acasă. Am intrat în baie, m-am încuiat, a spart uşa şi m-a dus, obligată fiind, la acel test însoţiţi de tatăl său, nici dânsul nu l-a putut calma.

Ajungând acolo, nu s-a putut ţine testul fiindcă eram speriată de cele întâmplate acasă. Fulgy, în prezent, are o problemă psihică datorită depresiei fiind diagnosticat şi cu tulburări de personalitate. Ia trei pastile pe zi! Am conversaţiile cu el şi familia lui şi pot demonstra tot ceea ce am scris. Nu mi-am dorit să se ajungă la aşa ceva, dar văd că aceste aberaţii continuă să apară, aşa că voi clarifica lucrurile”, spunea fosta iubită a lui Fulgy, în urmă cu ceva timp.

Iar în privința drogurilor, comportamentul haotic pe care l-ar fi avut Fulgy, în trecut, i-ar fi îndemnat pe oamenii legii să îl oblige pe fiul Clejanilor să meargă la un control psihiatric.

Viorica din Clejani le-a luat mereu apărarea copiilor săi

La puțin timp după ce Margherita a făcut accident rutier, dar, mai mult, a fost depistată și cu consum de substanțe halucinogene, Viorica din Clejani a avut o reacție șocantă. A aruncat cu o cutie de lapte într-o jurnalistă aflată în fața casei ei, apoi a udat-o cu furtunul. Mai mult, artista le-a luat apărarea copiilor săi, mereu, în spațiul public

„Vedeți-vă de viața voastră și de copiii voștri. Se întâmplă lucruri mai grave în țara asta. Unele dintre voi sunteți mame și nu înțeleg cum puteți să jigniți niște copii… Înseamnă că dacă erați voi în situația mea le-ați fi dat cu toporul în cap…

Eu îmi apăr copiii indiferent de situație! Orice părinte care își iubește copilul ar face la fel ca mine. Suntem oameni ca și voi. A fost un accident care i se putea întâmpla oricui. Mulțumim lui Dumnezeu că nu a fost mai grav și că este bine și sănătoasă. O să îi apăr și o să îi iubesc necondiționat. Pentru că iubirea ne vindecă! Mulți dintre voi aveți doar ură și răutate în suflet”, a scris Viorica într-o postare pe Instagram, după cele întâmplate în fața porții casei sale, la momentul respectiv.