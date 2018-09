Gabriel Cotabiță, ținut sub papuc ! Soția i-a limitat accesul la Facebook!

Gabriel Cotabiță și nevasta lui, Alina, au o relație modernă, stabilind dinainte de a se căsători că nu un act îi ține împreună. Cu toate acestea, soția, care este specialistă în IT, i-a limitat artistului accesul la pagina de Facebook! Acum, are voie să intre pe contul de socializare doar când are de postat informații despre cariera sa.(CITEȘTE ȘI: UNUL DINTRE CEI MAI BOGAȚI ROMÂNI, ACUZAT CĂ ORGANIZA ORGII SEXUALE CU MINORE! PROSTITUATELE AU FOST INTERCEPTATE: ”NU SUNTEM DOAR NOI DOUĂ… SUNTEM PATRU ȘI DOUĂ DANSATOARE! E SURPRIZĂ PENTRU MOȘ!”)

Viața lui Gabriel Cotabiță s-a modificat radical după ce a văzut moartea cu ochii. Și-a revenit miraculos din comă, s-a întors pe scenă și s-a însurat. Lucru surprinzător pentru toți cei care-l cunoșteau și-l știau un burlac convins.(NU RATA, AICI: GABRIEL COTABIȚĂ A PĂRĂSIT TRUPA “VH2”. CINE L-A ÎNLOCUIT PE CUNOSCUTUL CÂNTĂREȚ)

Schimbările au continuat și continuă și azi. Iar unele dintre ele sunt de-a dreptul… surprinzătoare. Gabriel nu numai că îi e fidel 100% celei care i-a stat alături în cele mai grele momente, dar o și ascultă așa cum ascultă un copil de mama lui! Altfel, nu s-ar explica de ce se supune unei decizii luate de Alina: aceea de a-i restricționa accesul la pagina de Facebook și la Instagram. Acum, interpretul nu mai intră pe conturi decât rar și numai pentru postări legate de carieră. Prietenii au rămas perplecși când au auzit asta și se întreabă acum dacă hotărârea a fost luată din gelozie, după ce-o fi văzut Alina mesajele admiratoarelor lui, sau pentru că n-o fi Gabriel prea priceput la social media, informează libertatea.ro.

În urmă cu trei ani, Gabriel Cotabiță a trecut printr-o cumpănă

Pe 8 mai 2015, Gabriel Cotabiţă a ajuns de urgenţă la spital, după ce a fost găsit inconştient într-o sală de sport din Bucureşti. El a suferit un stop cardio-respirator, în timp ce făcea exerciții. A urmat o perioadă grea, în care a fost în comă, dar și după… perioada de recuperare.(NU RATA, AICI: BIANCA A REACȚIONAT DUPĂ CE CANCAN.RO A DEZVĂLUIT NOUA RELAȚIE A LUI SLAV: ”FIECARE DINTRE NOI ARE…”)

Gabriel Cotabiţă s-a căsătorit civil cu Alina Gabriela Munteanu pe 29 septembrie 2016. Cei doi erau împreună de cinci ani când au decis să facă pasul cel mare. Iar nunta celor doi a fost pe 9 octombrie 2016.