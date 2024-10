Gabriel Dorobanțu, despre începuturile sale în muzică. Cum a făcut artistul primii bani: „Nu m-am gândit vreodată…”

Gabriel Dorobanțu și-a deschis sufletul în cea mai recentă ediție a podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene” și a povestit totul despre începuturile sale în muzică. Unul dintre artiștii care au scris istorie în industria muzicală românească și-a amintit cu nostalgie despre vremurile de altădată. Îndrăgitul artist mărturisește că atunci când s-a apucat să își pună în valoare veleitățile vocale nici nu se gândea că ar putea fi remunerat pentru asta. A început să cânte în baruri, unele dintre cele mai faimoase ale anilor ’80.

A dat României unul dintre cele mai mari șlagăre ale tuturor timpurilor – „Hai vino iar în gara noastră mică!”. Îndrăgitul interpret, a cărui valoare este incontestabilă, a pornit pe drumul muzicii după ce a lucrat ca și proiectant. Apoi a început să cânte în faimoasele baruri de noapte din Bucureștii boemi ai anilor 80, atunci când a câștigat și primii bani din muzică.

Însă Gabriel Dorobanțu i s-a confesat jurnalistului Adrian Artene, în cadrul podcastului Altceva, că nu acesta a fost adevăratul motiv pentru care a început să cânte. Mai ales că, spune el, repertoriul nu era chiar pe placul consumatorilor acelor timpuri. Timpul a trecut, iar faimosul artist a devenit cu repeziciune unul dintre cei mai apreciați interpreți ai țării noastre.

Gabriel Dorobanțu a renunțat la meseria de proiectant pentru muzică

Adrian Artene: Ai lucrat ca și proiectant. Ai înțeles, la un moment dat, că nu poți din salariul acela de 1500 de lei să te susții și ai început să cânți și cântai prin baruri.

Gabriel Dorobanțu: Nu pentru asta, nici nu m-am gândit vreodată că pot primi bani. Cred că eram cam prostuț, nu am avut în cap chestia asta. Eu m-am dus să cânt pentru că trebuia să mă duc să cânt. Pe urmă, sigur că ne-au dat salariu, sau ne-au plătit acolo. Sigur că am văzut ce fac oamenii din jurul meu și am văzut cum pregăteau repertoriul pentru restaurant, ca să putem să câștigăm mai mulți bani. Dar nu era un repertoriu pe placul consumatorului. Noi aduceam consumatorul la noi. Se făcea un repertoriu destul de bine ales și cântam cu instrumentiști foarte buni. Prima dată am cântat la Grădina Icoanei, la restaurantul Moldova. Era un bar de noapte acolo, un club.

Adrian Artene: Faimos, pentru acele vremuri.

Gabriel Dorobanțu: Dintr-o întâmplare am cântat acolo, pentru că solistul principal s-a îmbolnăvit. A plecat în America și a trebuit eu să învăț în tonalitatea lui, tot repertoriul de la Kool & The Gang, să-l cânt cu trupa. Pentru că se cânta în limba engleză, iar în a doua parte a programului se cânta în limba română. Așa era modelul, așa a rămas și acum.

