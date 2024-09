Gabriel Trifu a jucat contra lui Roger Federer la Cupa Davis! A dezvăluit marele său regret în podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” l-a avut ca invitat pe omul momentului în tenisul din România, Gabriel Trifu. Într-o discuție captivantă cu Adrian Artene, tenismen-ul a vorbit despre cariera sa, despre ce înseamnă sportul pe care îl practică, sacrificiile care vin la pachet, despre adversarii faimoși pe care i-a întâlnit și despre multe altele. De asemenea, Gabriel Trifu a mărturisit și unul dintre regretele carierei sale. Despre ce este vorba?

Sâmbătă, 21 septembrie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care invitat a fost de această dată tenismen-ul Gabriel Trifu. Ediția a fost una captivantă, care a dezvăluit publicului numeroase lecții despre tenis și cei care fac carieră din asta. Gabriel Trifu a făcut o retrospectivă completă a vieții sale de sportiv, dar și a activității din prezent.

În cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Gabriel Trifu, unul dintre cei mai apreciați jucători de tenis all time, a vorbit deschis despre cariera sa și despre meciurile importante pe care le are la activ. Printre altele, acesta a amintit de partidele fulminate pe care le-a jucat cu Roger Federer sau Boris Becker.

„Din fericire pentru mine am jucat contra lui Federer, la Cupa Davis. Și acum sunt puțin supărat că nu am putut să câștig acea partidă, pe care am pierdut-o cu 15 – 13 decisiv, parcă. Dar am jucat contra lui. Și cu Boris Becker am jucat, și cu el la echipă la dublu, în Londra. Dar sunt mulți cu care aș fi dorit să împart terenul și să joc împotriva lor”, a declarat Gabriel Trifu.