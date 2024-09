Gabriel Trifu vorbeşte despre presupusa amantă din State, după acuzațiile lui Catrinel Sandu: ”Ani de zile noi nu am mai avut nicio relație ca soț și soție”

Gabriel Trifu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA, a făcut lumină în divorțul de Catrinel Sandu. Căpitanul echipei României de Cupa Davis spune cât de tare l-a afectat separarea de fosta bebelușă, dar și cum ar fi călcat aceasta strâmb, în timpul mariajului.

Catrinel Sandu și Gabriel Trifu au plecat în urmă cu 14 ani în Statele Unite ale Americii, pentru înființarea unei academii de tenis, peste Ocean. Din păcate, visul american nu le-a priit deloc celor doi, iar lucrurile nu s-au desfășurat așa cum sperau în căsnicia lor. Relația s-a s-a dus pe apa sâmbetei, iar cei doi au ajuns la divorț, după 11 ani de mariaj și doi copii. În cel mai recent podcast ALTCEVA cu Adrian Artene, fostul sportiv povestește cum Catrinel ținea morțis să aibă o imagine perfectă în fața mediei din România, lucru deranjat pentru el.

”Eu voiam să stau mai departe, dar ea încă voia să aibă o imagine în România. Când eram împreună, ea se mândrea că avem o relație perfectă și ne completăm, eu aș fi preferat să nu ne expunem foarte mult în exteriorul problemelor noastre, ca să ne protejăm copiii”, spune fostul sportiv.

În urmă cu câteva luni, Catrinel Sandu ținea prima pagină a ziarelor după ce dezvăluia mai multe detalii despre presupusa amantă a fostului său soț. Acum, Gabriel Trifu lămurește situația.

”Vis-a-vis de relația mea extraconjugală, nu am început-o eu! Odată cu plecările ei din America, adică venirile ei în România pentru proiectele respective, am auzit că sunt și altfel de proiecte. După care, bineînțeles, fiind mai atent am aflat că și-n partea de America sunt… Nu era ușă de biserică, așa cum povestește ea peste tot.

Ea nu cred că a fost afectată de ruptura noastră ca și cuplu, ea era interesată cum va fi privită aici, în România, pentru că ea clădise o imagine perfectă a cuplului nostru și atunci problema aceasta o ardea pe ea cel mai mult! Din contră, ea ieșea cu prietenele, își vedea de treaba ei, dar aici, în România, o ardea că nu știa cum să dea această veste.

Mie-mi păsa foarte mult de fetele mele, pe care le iubesc enorm: Sara și Lara. Pe mine mă ardea ce facem cu fetele. Divorțăm, mai stăm? Nu știam! Nici ea nu știa. Bineînțeles că pentru ea era bine să stăm, pentru că atunci nu mai dădea explicații nimănui!”, adaugă Gabriel Trifu, în cel mai recent podcast ALTCEVA cu Adrian Artene.

”A ni de zile noi nu am mai avut nicio relație ca soț și soție”

După spusele lui, relația extraconjugală n-ar fi fost așa ”extraconjugală”, căci el și Catrinel nu ar mai format un cuplu de ceva timp, în ciuda faptului că locuiau încă în aceeași casă.

”Așa că am decis, noi având o casă cu etaj, ca eu să stau la etaj, iar ea cu fetele la parter și așa a fost, dar ani de zile noi nu am mai avut nicio relație ca soț și soție, ca să zic așa.

Bineînțeles că ea continua relațiile ei, iar eu cu relația mea. Ce mă doare încă este că ea, de când am divorțat, se folosește de fetele noastre ca să poarte războiul acesta cu mine.

Ea este căsătorită acum, sunt liniștit acum, pentru că el se comportă bine cu fetele mele. Nu am nicio problemă cu el, dar ea încă folosește fetele contra mea, iar asta mă deranjează. Ele sunt inocente, sunt niște fete mici”, povestește Gabriel Trifu.

