Omul momentului în tenis, GABRIEL TRIFU, căpitan al ”naționalei” de Cupă Davis, spune ADEVĂRUL despre viața lui, în EXCLUSIVITATE la ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE

Omul momentului în tenisul din România, Gabriel Trifu, vine, sâmbăta aceasta, la ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE. Trifu este unul dintre cei mai apreciați jucători de tenis all time, iar, din 2017, este și căpitanul echipei României de Cupa Davis. Weekendul trecut, ”naționala” a triumfat în fața Chinei, producând o mare surpriză.

Invitat în cel mai nou episod de podcast „Altceva cu Adrian Artene”, Gabriel Trifu face o retrospectivă completă a vieții sale de sportiv, a activității din prezent, dar nu ocolește nici aspectele mai puțin fericite care i-au marcat viața personală, și anume divorțul de fosta soție, vedeta TV Catrinel Sandu.

Față în față cu Adrian Artene, căpitanul echipei de Cupă Davis nu s-a ferit să vorbească, franc și la obiect, și despre cazul Simonei Halep. Declarațiile sale vor face înconjurul presei din România. De urmărit!

„Avându-l în față pe Gabriel Trifu am înțeles multe aspecte despre viață, despre diferența supremă între felul în care fiecare dintre noi alege sau știe să-și spună adevărul. În plus, am realizat încă o dată cât de complexă poate fi înțelepciunea unui om a cărui viață este sportul. Gabriel Trifu m-a cutremurat, dar și încântat, așa că te invit pe tine, dragul meu urmăritor Altceva cu Adrian Artene, să nu ratezi acest rar interviu, sâmbătă, de la ora 19:00, pe Youtube!”, declară Adrian Artene.