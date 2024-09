Gabriel Trifu, adevărul despre divorțul de Catrinel Sandu: “N-a fost ușă de biserică, așa cum povestește”

Gabriel Trifu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA, și-a spus partea lui de poveste despre divorțul răsunător de Catrinel Sandu. Pentru a vizualiza dialogul integral dintre jucătorul de tenis și directorul editorial al Grupului Gândul, abonați-vă la canalul de YouTube ALTCEVA cu Adrian Artene.

Iar din punctul lui de vedere, cea vinovată de separarea care a avut loc acum circa un deceniu este nimeni alta decât fosta vedetă TV. Omul momentul în tenis a dezvălui că mama celor două fiice ale lui n-a fost tocmai “ușă de biserică”, însă n-a dorit niciodată să-și aducă problemele personale în public.

“A fost vina ei că am divorțat”

Adrian Artene: Tenisul a fost motivul pentru care ai divorțat de Catrinel Sandu?

Gabriel Trifu: De obicei, într-o problemă, în cazul nostru de divorț, fiecare are povestea lui. Ea are povestea ei, eu am povestea mea. E adevărat că lucram foarte mult pentru academie. Ca să spun puțin din povestea mea, că nu aș dori să mă expun, să scot toate rufele din casă, eu cred că a fost vina ei, în general. Pentru că, știind câte probleme am eu cu academia și cu acel business, ca să-i spunem așa, trebuie să te dedici 100%. Mă trezeam la 5 și adormeam la 23 ca să pot să fac față tuturor problemelor legate de academie. Ea prefera să vină în România. Câteodată trei luni, câteodată patru luni, câteodată și mai mult. Nu mi se pare OK ca persoana de lângă tine să se evaporeze din viața ta și să plece pentru expunerile din presă. Dacă avea ceva important de făcut aici, bineînțeles că o susțineam, dar aceste proiecte care erau vara, de obicei, nu erau esențiale din punctul meu de vedere. Să mergi din televiziune în televiziune și să-ți spui viața din America nu mi se pare un lucru important de făcut. Singurul lucru care mi s-a părut de justificat din partea ei a fost un Dansez pentru tine și a stat aici o perioadă. OK. Te susțin. E pentru tine. Dar restul erau pentru imagine. Venind aici pentru niciun fel de interes… Nici măcar să spui că “OK, mă duc, financiar vorbind mă întrețin sau fac ceva de genul ăsta”. Și atunci au început lucrurile să degenereze. Acolo simt eu ca s-a făcut o ruptură. Acum, poate ea are o altă poveste.

“Nu a fost ușă de biserică, așa cum povestește”

Adrian Artene: Ascultându-te și pe tine, ascultând-o și pe ea, lucrurile sunt undeva… acolo.

Gabriel Trifu: Ea, când a dat prima dată știrea de divorț, a spus un lucru bun. Nu mai știu exact mesajul. “Vă rog să ne respectați problemele și noi, împreună, vom construi ceva pentru copii”. Dar ăla a fost doar de păcăleală. Pentru că de atunci și până acum, când vine în România, se leagă de situația cu divorțul. Au trecut 8-9 ani de separare și încă vorbim… Pentru mine nu este așa de important. Nu știu de ce încearcă să deschidă această rană. Vizavi de relația mea extraconjugală, să spunem așa, nu am început-o eu. Odată ei din America, adică venirile ei în România pentru proiectele respective, am auzit că sunt și altfel de proiecte. După care, bineînțeles, fiind mai atent am aflat că și-n partea de America sunt puțin… Nu era ușă de biserică, așa cum povestește ea peste tot.

