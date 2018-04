Gabriela Cristea, despre Tavi Clonda: „Eu am avut ultimul cuvânt de spus când l-au angajat!”

Gabriela Cristea a fost invitată recent în cadrul unei emisiuni tv. Vedeta a mărturisit că ea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți părinți. Cei doi s-au cunoscut la emisiunea „Te vreau lângă mine”, pe care a prezentat-o bruneta. Acum, la cârma emisiunii este Bianca Drăgușanu.

Gabriela Cristea l-a cunoscut pe Tavi Clonda în emisiune și a dezvăluit că ea a avut ultimul cuvânt de spus atunci când producătorii de la Kanal D au decis să-l angajeze pe artist. Bruneta a mărturisit că acesta i-a atras atenția în mod deosebit.

„Se spune că femeia alege bărbatul.În momentul în care am fost împreună în relaţia asta, am fost acolo. Ne-am cunoscut la emisiune. Cumva eu am avut ultimul cuvânt când l-au angajat. Şi îmi aduc aminte că trebuia angajat un band şi am văzut mai mulţi lideri de band. Şi, în momentul în care m-am întâlnit cu el, mi-am dat seama că era foarte serios.

La interviu, eu mă aşezasem cu picioarele pe masă. Dintre toţi, el mi-a atras atenţia în mod deosebit. Eu nu mai am nevoie să fiu susţinută, pentru că sunt călită. El a fost mai afectat de-a lungul timpului. Încă mai are momente în care răbufneşte. Dar am învăţat să trecem peste. Am descoperit ce fel de om e, nu ce spun vecinii.”, a povestit Gabi Cristea la Antena 1.

Ce spune despre botezul fetiției

Tavi Clonda și Gabi Cristea își vor creștina fetița la o săptămână după paște. Părinții spirituali vor fi un cuplu celebri, dar si doi prieteni apropiați ai vedetelor. Petrecerea va avea loc la un restaurant select din Capitală, iar localul va fi decorat cu mov. Micuța Bella Victoria Margot va avea mai mulți nași. Primii sunt Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu, iar ceilalți sunt prieteni foarte buni ai părinților Victoriei.

„ El şi-a dorit un botez mai extins pentru că e mândru de fiică-sa. Eu mi-aş dorit un botez mai mic, ca să nu am atât de muncă. Responsabilităţile cad pe umerii mei. Mă ajută foarte mult. Nu, nu am spaime, pentru că am vorbit cu preotul. Stăm la ţară. Am hotărât să ne integrăm în comunitate, nu-l botezăm în Bucureşti.

Nu am vrut să fie frig, să răcească. (…) Sunt condiţii acum, că în toate bisericile pun căldură, e apă caldă în cristelniţă. Mi-aduc aminte că Liviu Vârciu şi-a pus botezul în martie. Face deja aceste lucruri fără să mai fie ajutată (n.r. să râgâie). O creştem singuri, nu ştiu cum aş putea să las un străin să se ocupe”, a mai spus vedeta.