Gabriela Cristea, dezastru în bucătărie. Prezentatoarea TV și-a pus mâinile în cap. „Ne rugăm să ne iasă”

Gabriela Cristea și-a familiarizat deja urmăritorii online cu abilitățile și pasiunea ei pentru gătit. Cu toate acestea, chiar dacă este antrenată și experimentată în acest domeniu, întâmpină din când în când proleme. Recent, unul dintre preparate i-a dat bătăi de cap prezentatoarei TV. Cu sinceritate și asumare, vedeta a recunoscut că a avut eșecuri în prepararea unei supe cu găluști, unde găluștile au fost pe cale să fie omise din cauza unei compoziții care s-a dovedit a fi un fiasco.

Cu toate că prima încercare de preparare a găluștilor a eșuat, Gabriela Cristea nu și-a lăsat familia nemâncată la prânz. A luat din nou toate ingredientele necesare și a pregătit o nouă compoziție de găluști, înlocuindu-le pe cele eșuate. Din fericire, a doua încercare a avut succes, iar vedeta a împărtășit și mai multe dintre secretele sale în bucătărie, și nu numai.

„Nu vreau să vă gândiți că mie nu mi se întâmplă să stric mâncarea și uite că de data asta, dești știți că fac ceva mai bune găluști pentru supă, nu știu ce s-a întâmplat, că nu mi-au ieșit găluștile. Nu mă agit foarte tare când văd că nu ies, n-o să se fiarbă și n-o să se fac mai bine dacă le mai las să se fiarbă, doar se vor întări și se vor face ca niște pietroaie.

Chiar dacă putea să arate doar reușita, Gabriela Cristea a ales să includă în povestea sa și momentul eșuării găluștilor, nu fără un motiv anume! Vedeta a dorit să sublinieze că fiecare persoană, indiferent de statut sau talent, poate întâmpina eșecuri. Importante este, în astfel de situații este recunoașterea greșelii și perseverența până când obiectivul este atins cu succes.

„Nu este niciun fel de problemă să recunoști atunci când nu îți iese ceva, nu sete niciun fel de problemă să mai strici din când în când mâncarea, pentru că spuneam că poate chiar și unor chefi bucătari li se mai întâmplă asta. Poate fac un video, cum mi se întâmplă mie acum, și li se arde mâncarea, că au uitat să se ducă să întoarcă friptura sau mai știu eu ce, așa că mai bine recunoaștem, o luăm de la capăt și, știți cum e, din ce stricăm, din asta învățăm mai bine, pentru că să nu credeți că toate rețetele pe care eu le gătesc și pentru care voi mă lăudați de câte ori mă întâlnescu cu voi pe stradă s-au născut așa… Nu, și eu am ars cratițe, și eu am aruncat mâncare până când am căpătat suficient de multă experiență. Important e, însă, că nu m-am lăsat.”, le-a mai spus Gabriela Cristea fanilor săi.