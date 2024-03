Gabriela Cristea, dezvăluiri despre situația financiară după ce s-a apucat de vândut cozonaci și zacuscă: ”Nu ne-ar ajunge nici de utilități”

Nu mai este niciun secret faptul că Gabriela Cristea se numără printre cele mai cunoscute și longevive prezentatoare de televiziune de la noi. Moderatoarea a avut un parcurs dificil, dar frumos în carieră, iar câștigurile au venit odată cu trecerea timpului și cu proiectele de care a avut parte. Se zice că după faptă vine și răsplata. Așa s-a întâmplat și-n cazul brunetei, care după mulți ani de muncă pe brânci, oboseală și ore nedormite, a ajuns să câștige o adevărată avere. A pus ban pe ban, iar acum are o situație financiară foarte bună. Pe lângă emisiunea pe care o prezintă la Antena Stars, Gabriela Cristea se ocupă și cu alte afaceri! Ce mesaj dur le-a transmis celor care sunt invidioși pe succesul ei?

Gabriela Cristea se bucură de mult succes pe micile ecrane ori de câte ori apare. În prezent, aceasta are propria emisiune la Antena Stars, însă de ani buni lucrează în televiziune. A trecut pe la mari posturi TV, precum Kanal D, Antena 1, TVR, iar acum Antena Stars. Succesul ei este unul răsunător, iar odată cu trecerea timpului a încasat sume uriașe. Și-a clădit un trai luxos alături de familia ei, căreia îi oferă tot ce-i mai bun. Pe lângă cariera pe sticlă, Gabriela Cristea s-a apucat să vândă cozonaci, după ce mulți oameni care o îndrăgesc i-au cerut acest lucru.

Pentru că se pricepe de minune în gospodărie, vedeta a început să prepare cozonaci pe care să-i pună la vânzare pentru persoanele interesate. Pe lângă aceste bunătăți, a început să vândă și zacusă! Comenzile au venit în număr foarte mare, iar soția lui Tavi Clonda a trecut la treabă. Pentru acest lucru, mulți au invidiat-o pe Gabriela Cristea. Moderatoarea TV crede că sunt oameni care o judecă pentru faptul că a ajuns să câștige sume frumoase. Doar că, acești bani nu îi intră în cont fără să facă nimic. Bruneta spune că muncește enorm de la o vârstă fragedă, iar câștigurile de acum vin pentru că depune mult efort.

Primul ei salariu a fost de 100 de dolari, bani care acum nu i-ar ajunge să plătească nici utilitățile. Tocmai din acest motiv Gabriela Cristea s-a ambiționat și a luptat să aibă un salariu tot mai mare, pentru ca acum să le ofere fiicelor sale tot confortul de care au nevoie. Le-a transmis și un mesaj celor care o critică și o vorbesc de rău în mediul online, doar pentru că ea a ajuns să câștige o avere și din munca pe internet.

„Dragilor, am senzația că trăim în țara cu susul în jos. Vreau să vorbesc despre un subiect care mi-a atras atenția în mod deosebit în ultima perioadă pentru că sunt foarte multe comentarii care mă blamează pe mine pentru că muncesc. Mi se pare incredibil să faci asta.

Adică să-i spui unui om >și să mă facă în toate felurile doar pentru că muncesc. Să-i spui unui om care de dimineață, de când se trezește și până seară, când pune capul pe pernă, nu face altceva decât să alerge pentru familia lui, să-l blamezi și să arunci cu noroi în el.

>, cam astea sunt cuvintele. În țara asta, fiecare este liber să muncească atât consideră de cuviință. Ce credeți? Nu de mine care muncesc ar trebui să vă luați, ci de trântorii care așteaptă și întind mâna să li se dea, dar nu, ăia sunt buni (…).

Eu m-am născut în perioada în care chiar trebuia să muncești ca să câștigi un ban. Primul meu salariu, asta se întâmpla prin 1994, am avut 100 de dolari, era un salariu bunicel la vremea respectivă, evident că acum nu ne-ar ajunge nici de utilități. De atunci de la 100 de dolari și până în prezent am făcut eforturi foarte mari. (…)”, a ținut să spună vedeta, pe rețelele de socializare.