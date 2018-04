Gabriela Cristea, din nou mamă? „Am comis-o!”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au creștinat zilele trecute fetița, pe Bella Victoria Margot. Cei doi nu-și mai încap în piele de fericire de când au devenit părinți. Mai mult, se pare că sunt gata și cel de-al doilea copil. Fosta prezentatoare tv se simte bine în rolul de mamă și a mărturisit că își dorește foarte tare încă un copil.

De când a devenit mamă, Gabriela Cristea radiază de fericire. Vedeta a dezvăluit că își mai dorește încă un copil și că luna trecută a crezut că a rămas din nou însărcinată. Tavi Clonda s-a arătat și el foarte încântat de idee, dar nu vrea să forțeze lucrurile. El a mărturisit că își dorește să fie măcar un an între micuța Bella Victoria Margot și frățiorul sau surioara ei.

Gabriela Cristea, despre sarcină:„Nici nu mai am curaj!”

„Mărturisim în premieră că luna trecută am crezut că am comis-o ( n.r. că a rămas gravidă). Am simţit din nou emoţiile alea… şi dacă e să se întâmple… e foarte bine! Nici nu mai am curaj să îi cer lui Dumnezeu încă o dată… sunt atât de mulţumită şi de împlinită cu tot ce am primit”, a declarat Gabriela Cristea.

„Mai trebuie să lucrez, nu forţăm lucrurile. Ne dorim încă unul… să fie distanţa de un an între ei”, a adăugat Tavi Clonda.