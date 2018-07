Gabriela Cristea în cumpănă! Procesul cu Marcel Toader o lasă fără 400.000 de euro

Deși erau divorțați de cinci ani, pe Marcel Toader și Gabriela Cristea îi mai legau un proces cu acuzații extrem de grave. 400 mii euro încerca prezentatoarea să recupereze de la fostul soț, bani care ar fi fost mutați din contul ei în cel al firmei lui Marcel. Cum bussiness-ul afaceristului e în insolvență, judecătorii tribunalului au suspendat cererea prezentatoarei.

După răsunatorul divorț din 2013, Gabi Cristea a constatat că-i lipsesc din conturi vreo 400 mii euro. Marcel Toader e cel care i-ar fi sustras în repetate rânduri bani din conturi pe care le-a virat in contul firmei sale… falimentară. După trei ani de procese, mutate de la un tribunal la altul, Gabi Cristea a primit un verdict prin care este înștiințată că ar trebui să uite momentan de cei 400 mii euro. Judecatorii Tribunalului București au decis suspendarea procesului pentru că firma deținută de Marcel este în insolvență. (Citește și Gabriela Cristea susține că a slăbit 10 kg, dar imaginile o trădează)

„Eu sunt un om pozitiv!”

„Sinceră să fiu, nici nu mă interesez foarte tare de situația asta, pentru că am pierdut pe-o parte dar am câștigat pe altă, iar eu sunt un om pozitiv și văd întotdeauna partea plină a paharului. Indiferent de situație. Nu sunt genul care dacă nu știu nu mă afectează, mă interesez pentru că sunt niște bani pentru care eu am muncit din greu, am avut multe lucruri de suportat, sănătate, și din multe alte dar nu pot să spun că fac un capăt de țara din asta. Dacă o să câștig sau reușesc să recuperez vreodată niște bani, foarte bine, dacă nu, asta este, mergem mai departe nu stau să mă întorc așa în trecut”, a povestit Gabi Cristea într-un interviu. (Nu rata Gabriela Cristea, despre Tavi Clonda: „Eu am avut ultimul cuvânt)

După ce s-au despărţit, Gabi Cristea a dat fuga la bijutier să verifice dacă diamantul inelului primit de la Marcel valorează, într-adevăr, 30.000 de euro. Expertul l-a evaluat, însă, la 17.000.