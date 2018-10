Gabriela Cristea, însărcinată cu gemeni? ”Și așa, mă uit după un cărucior cu 2!”

Gabriela Cristea, însărcinată cu gemeni? Ipoteza agită spiritele, iar fanii Gabrielei sunt cu sufletul la gură. Asta ar fi, totuși, ”prea mult”, a transmis vedeta de televiziune în emisiunea ”Te iubesc de nu te vezi”. Declarația a stârnit, bineînțeles, zâmbetele și aplauzele spectatorilor din platou, însă suntem convinși că nici telespectatorii nu au rămas indiferenți și s-au amuzat copios.

„Doamne, bine că nu sunt doi! Doi de-odată era prea mult. Și-așa, mă uit după un cărucior cu 2. Îi plantez pe amândoi acolo și merg cu ei, de parcă ar fi numai unul!” a spus Gabriela Cristea.

Bineînțeles, replica sa a declanașat aplauzele furtunoase ale publicului.

Gabriela Cristea, la a doua sarcină: ”M-am dus în cameră, unde Tavi mustăcea și el și i-am zis: na de aici!”

Gabriela Cristea a recunoscut că sarcina a luat-o prin surprindere, fiindcă ”nu simțea” că ar fi însărcinată. Își dorea foarte mult să facă unele lucruri numai pentru ea și pentru Tavi Clonda, atât și nimic mai mult. Acum, sarcina fiind confirmată, totul s-a schimbat. Dar, firește, este vorba despre o bucurie imensă pentru Gabriela Cristea și pentru Tavi Clonda.

„Eu nu mă așteptam să fiu însărcinată, pentru că nu mă simțeam a fi însărcinată. Țineam cură de slăbire, îmi doream așa, să facem lucruri pentru noi. Și m-am terzit că sunt într-o întârziere, ca să zic așa, nu îmi suna nimeni la ușă. Nu a venit o zi, 2, 3…și tot așa, după care, la un moment dat, am zis să vedem ce putem face, că trebuie să o sun pe doamna doctor. Dar înainte, eu sigură pe mine că nu sunt însărcinată,mi-am făcut testul așa…dar nu am terminat bine de făcut testul și am văzut două liniuțe, era să leșin. M-am dus în cameră, unde Tavi mustăcea și el și i-am zis: na de aici!”, a spus Gabriela Cristea.

