Gabriela Cristea, dezvăluiri despre a doua sarcină: ”Am văzut două liniuțe, era să leșin!”

Gabriela Cristea, dezvăluiri despre a doua sarcină într-o emisiune tv. Vedeta mărturisește că nu s-a așteptat să rămână însărcinată, mai ales că ținea cură de slăbire și avea, din câte înțelegem, și alte priorități. Numai că, așa cum spune chiar ea, zâmbitoare, ”nu îmi suna nimeni la ușă”.

Surpriza a fost uriașă atât pentru ea, cât și pentru Tavi Clonda, însă este vorba despre un bucurie extraordinară.

„Eu nu mă aşteptam să fiu însărcinată, pentru că nu mă simţeam a fi însărcinată. Ţineam cură de slăbire, îmi doream aşa, să facem lucruri pentru noi. Şi m-am terzit că sunt într-o întârziere, ca să zic aşa, nu îmi suna nimeni la uşă. Nu a venit o zi, 2, 3…şi tot aşa, după care, la un moment dat, am zis să vedem ce putem face, că trebuie să o sun pe doamna doctor. Dar înainte, eu sigură pe mine că nu sunt însărcinată,mi-am făcut testul aşa…dar nu am terminat bine de făcut testul şi am văzut două liniuţe, era să leşin. M-am dus în cameră, unde Tavi mustăcea şi el şi i-am zis: na de aici!”, a spus Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea, dezvăluiri despre a doua sarcină: ”Am ținut lumina de veghe aprinsă”

Gabriela Cristea a recunoscut că aflat despre sarcină cu aproximativ două luni în urmă, fiind bucuroasă fiindcă Dumnezeu a ajutat-o atât e mult:

„De aflat, am aflat de vreo 2 luni dacă nu şi mai bine. A fost o surpriză mare chiar si pentru noi…eu nu-l mai rog pe Dumnezeu nimic pentru că am impresia că mi-a dat prea mult. În momentul în care am aflat că sunt gravida a fost un şoc, nici nu am luat măsuri de precauţie…am ţinut lumina de veghe aprinsă”, a mai declarat Gabriela Cristea.

