Marcel Toader, despre Gabriela Cristea! Vedeta a anunțat în urmă cu câteva zile că este însărcinată din nou

Marcel Toader și Gabriela Cristea au fost căsătoriți timp de cinci ani de zile, iar în anul 2013 s-au decis să pună capăt mariajului, și printr-un mod tocmai plăcut. Cei doi și-au adresat cuvinte grele și au avut diverse procese. Surprinzător, omul de afaceri a vorbit foarte frumos despre fosta lui soție, în urmă cu ceva timp și a declarat că îi dorește tot binele din lume.

„Despre Gabriela am avut mereu o parere fantastica! Este una dintre cele mai bune moderatoare de televiziune. Ii doresc tot succesul din lume, fericire in familie, sa-i fie fata sanatoasa, iar ea sa imbatraneasca langa sotul ei si sa se iubeasca. Eu nu am resentimente. Fiecare are viata lui si drumul lui„, spunea Marcel Toader pentru Wowbiz.ro în urmă cu ceva timp.

Gabriela Cristea este din nou însărcinată

Conform zvonurilor apărute în presă, sursele din anturajul lui Tavi Clonda ar fi scăpat ”porumbelul”. Mândru nevoie mare că soţia lui este din nou însărcinată, artistul nu a putut să nu se laude prietenilor şi colegilor de trupă. Tavi Clonda nu a putut să-și mascheze fericirea că va deveni, din nou, tătic. Spre deosebire de tăticul Tavi Clonda, care s-a putut abţine şi a împrăştiat vestea printre cunoscuţi, Gabriela Cristea a fost mult mai discretă. Ea şi-a anunţat doar şefii că este însărcinată. (CITEȘTE ȘI: SURPRIZĂ URIAȘĂ! GABRIELA CRISTEA NU VA MAI PREZENTA EMISIUNEA ”TE IUBESC DE NU TE VEZI”)

Contactat de reporterii CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, Tavi Clonda a făcut mărturisiri uluitoare legate de presupusa sarcină a soției sale. ”Nu, nu este adevărat că o să devin tată pentru a doua oară. Nu este însărcinată. Eu acum mă pregătesc să merg la Gabriela în emisiune”, ne-a declarat artistul.

Pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit părinţi de fetiţă. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. După multe sacrificii și lungi tratamente, Gabriela Cristea și-a îndeplinit cea mai mare dorință: aceea de a deveni mămică.