Gabriela Cristea le dă peste nas răutăcioșilor care fac glume pe seama kilogramelor în plus

Gabriela Cristea a devenit mămică pentru a doua oară în primăvara acestui an, iar în timpul sarcinii cu Iris, vedeta a luat mai multe kilograme în plus, pe care, deocamdată, nu a reușit să le topească. În cadrul unui interviu oferit recent, soția lui Tavi Clonda le-a dat peste nas răutăcioșilor care fac glume pe seama greutății sale.

Gabriela Cristea, decisă să topească kilogramele în plus

La 44 de ani, carismatica prezentatoare se simte o femeie împlinită: are două fetițe sănătoase, un soț iubitor și o carieră frumoasă în spate. De mai bine de două luni, ea a adus-o pe lume pe mezina familiei și… slăbitul nu reprezintă însă o prioritate pentru ea, așa cum nu a fost nici după ce a născut-o pe Victoria. De curând, Gabriela Cristea a mărturisit că s-a pus pe slăbit, pentru că nu se simte confortabil în pielea sa… însă, deocamdată, nu și-a stabilit un număr anume de kilograme de care vrea să scape.

“Am luat multe kilograme în greutate. Nu le pierdusem pe toate din prima sarcină și au venit următoarele, ca să zic așa. Nu țin dietă pentru că nu prea pot, alăptez, însă beau ceaiuri foarte multe și apă să mă hidratez, și încerc să mănânc în general carne și legume.

Nu mi-am propus să dau jos un anumit număr de kilograme, vreau să slăbesc cât o să reușesc și până o să mă simt confortabil. La petrecere, multă lume mi-a spus că arăt bine, însă eu, recunosc, nu mă simt atât de confortabil pentru că am câteva kilograme în plus. Încet – încet încerc să rezolv și problema asta. Dar, faptul că am venit la acest eveniment și că mulți oameni mi-au spus că arăt bine, îmi dă o energie pozitivă să merg mai departe”, a declarat Gabriela Cristea pentru Ciao.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au două fetițe împreună

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. Cea de-a doua fetiță a cuplului a venit pe lume pe 17 martie 2019 și a primit numele Thea Iris Selena.