Gabriela Cristea, totul despre revenirea pe sticlă: „Le-am spus că mă voi întoarce foarte curând, dar, din păcate…”

Gabriela Cristea se reface după ce a adus-o pe lume pe micuța Thea Iris Selena, a doua fetiță cu Tavi Clonda. În acest moment prezentatoarea TV se ocupă strict de creșterea fetițelor, dar se gândește și la revenirea pe sticlă.

Pentru că deocamdată nici Gabriela, nici Tavi Clonda nu au niciun proiect din care să facă parte, soțul prezentatoarei și-a făcut o emisiune online. Aici cei doi, vorbesc despre lucrurile pe care le fac în fiecare zi, timp de 10 minute. Așa au aflat fanii Gabrielei Cristea când se va întoarce prezentatoarea TV pe micile ecrane.

„Mă plimb desculță pe iarbă, mă bucur de viață, de tine și de copiii noștri. Fac lucruri mărunte, nu mă întorc deocamdată la TV. În televiziune urmează să mă întorc. Le-am spus că mă întorc foarte curând, dar, din păcate, nu am un proiect care să mă stimuleze, ceva senzațional, wow. Aș pleca și eu în concediu. Nu fac mare lucru, mă relaxez, am grijă de copiii noștri împreună cu tine. Dacă nu te ocupai și tu, acum eram leșinată! Dacă aș primi ceva care să mă stimuleze cu adevărat, și care să fie așa cum sunt eu, atât de frumoasă și de deșteaptă. Până atunci…”, a declarat Gabriela Cristea în emisiunea online a lui Tavi Clonda, 10 minutes with Tavi Clonda.

Când a pășit în „studioul” improvizat în propria curte în care se filmează emisiunea lui Tavi, Gabriela Cristea nu s-a putut abține și și-a „luat la rost” partenerul de viață.

„Sunt cam supărată! Nu ai trimis limuzina să mă ia. Nu mi-ai plătit nici machiajul, nici coafura. M-ai obligat să mă îmbrac cu tricoul ăsta. În afară de apă? Aș fi băut și eu altceva, că doar sunt invitată la o emisiune”, a spus Gabriela Cristea.