România la pompă: între revoltă virtuală în 2011 și resemnare reală în 2026

În 2011, românii păreau gata să se ridice împotriva scumpirii carburanților. Protestele „de gherilă”, organizate pe internet, promiteau blocaje și pierderi pentru companiile petroliere, dar s-au stins rapid. Astăzi, într-un context și mai apăsător, cu prețuri explodate, tensiuni geopolitice și lipsa intervenției statului, reacția societății este și mai slabă. Istoria nu doar că se repetă, ci se degradează.

Anul 2011 a adus una dintre cele mai neobișnuite forme de protest din România. Nemulțumiți de creșterea accelerată a prețurilor la carburanți, șoferii au încercat să lovească sistemul printr-un boicot organizat în mediul online. Mesajele circulau rapid pe forumuri și rețele sociale, îndemnând populația să nu alimenteze timp de trei zile.

România la pompă: revolta virtuală din 2011

În teorie, părea începutul unei mișcări de amploare. În practică însă, protestul s-a fragmentat încă din prima zi. În mai multe orașe din țară, acțiunile s-au limitat la gesturi simbolice: alimentări de câțiva lei, plăți cu monede sau încercări timide de blocare a pompelor. În paralel, majoritatea românilor au continuat să alimenteze normal, ca într-o zi obișnuită.

Deși calculele arătau că un boicot real ar fi putut produce pierderi uriașe companiilor petroliere, în teren efectul a fost aproape inexistent. Benzinăriile au funcționat fără probleme, iar încasările nu au fost afectate semnificativ.

În multe orașe, de la Iași la Cluj sau Timișoara, protestul a rămas mai degrabă o discuție pe internet decât o acțiune concretă. Oamenii au distribuit mesaje, au comentat și au exprimat nemulțumiri, dar în momentul decisiv au ales să își vadă de rutină.

Această ruptură între intenție și acțiune a definit, de fapt, întregul protest.

De ce nu a funcționat

Explicațiile au venit încă de atunci din zona sociologică. Lipsa de încredere în instituții și în formele tradiționale de protest a dus la apariția unor acțiuni spontane, fără lideri și fără coerență. Oamenii simțeau că nu sunt reprezentați, dar nu reușeau să construiască o alternativă.

Criza economică a amplificat nemulțumirea, dar nu a generat solidaritate reală. Protestul a fost mai degrabă o reacție individuală colectată online decât o mișcare organizată. S-a dovedit că românii nu știu să protesteze decât atunci când sunt puse în mișcare mecanisme specifice de către diverși lideri de moment.

2026: aceeași problemă, o reacție mai slabă

Astăzi, situația este chiar mai gravă. Prețurile la carburanți au crescut din nou accelerat, pe fondul instabilității din Orientul Mijlociu și al contextului economic global. Efectele se resimt în lanț: transportul devine mai scump, produsele se scumpesc, iar inflația erodează veniturile.

Cu toate acestea, statul nu intervine în mod real. Accizele nu sunt reduse, măsurile de protecție socială lipsesc, iar presiunea asupra populației crește de la o zi la alta. În același timp, fiecare zi fără intervenție aduce încasări mai mari la buget.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare declara în urmă cu două zile:

”Nu suntem în cea mai bună poziție să renunțăm la accize sau TVA, pentru că suntem în mijlocul consolidării fiscale. (…) Lucrul discutat în coaliție e că în momentul în care luăm astfel de măsuri trebuie să avem și spațiu fiscal în cazul în care aceste măsuri au impact asupra spațiului fiscal.”

Tăcerea autorităților, resemnarea societății

Dacă în 2011 exista măcar o tentativă de reacție, astăzi domină resemnarea. Autoritățile par absente, iar discursul public evită problema de fond. Nu există soluții concrete, nici planuri de sprijin pentru populație.

În paralel, românii acceptă tot mai mult: taxe mai mari, inflație persistentă, salarii neindexate și costuri record la pompă. Nemulțumirea există, dar nu se mai transformă în acțiune.

Paradoxul este evident. Presiunea economică este mai mare decât în 2011, dar reacția socială este mai slabă. Atunci a existat măcar o încercare de mobilizare, chiar dacă eșuată. Astăzi, nici acea încercare nu mai apare.

Societatea pare mai obosită, mai fragmentată și mai puțin dispusă să reacționeze iar România pare să fi intrat într-o formă de normalitate periculoasă, în care scumpirile, taxele și lipsa de reacție a statului sunt acceptate fără opoziție reală. Lecția din 2011 a fost uitată, iar prezentul confirmă acest lucru.

Între revolta de pe internet și realitatea de la pompă rămâne aceeași prăpastie. Diferența este că astăzi nimeni nu mai încearcă măcar timid să o traverseze.

