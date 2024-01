Gabriela Cristea le dă sfaturi prețioase femeilor care nu vor să se ducă la salonul de înfrumusețare. „Am învățat de la experți”

Gabriela Cristea evită să meargă la salonul de înfrumusețare. Prezentatoarea TV se vopsește și se pensează singură, acasă. Din ce motiv nu apelează la experți și ce sfaturi le dă femeilor care o urmăresc pe rețelele de socializare?

Gabriela Cristea este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu fanii săi momente din viața sa. De curând, prezentatoarea de la „Mireasa” le-a dezvăluit urmăritorilor săi că alege să se vopsească singură acasă, evitând să meargă atât de des la saloanele de înfrumusețare.

Vedeta este mama a doi copii cu care se mândrește în mediul online. Cu toate că este persoană publică, aceasta susține că nu are întotdeauna timp pentru a merge la saloanele de înfrumusețare. Pe lângă aparițiile de la TV, Gabriela Cristea se ocupă de casă dar și de creșterea celor două fetițe pe care le are cu Tavi Clonda. Atunci când vine vorba de ritualurile de înfrumusețare, vedeta mărturisește că alege să se ocupe singură, acasă. Mai exact, aceasta alege să-și vopsească singură rădăcinile și să se penseze în timp ce stă cu vopseaua pe cap. Totodată, Gabriela Cristea le-a dezvăluit urmăritorilor săi câteva trucuri utile pe care ea alege mereu să le folosească.

Citește și: RĂZBOIUL DIVELOR OANA ZĂVORANU ȘI GABRIELA CRISTEA. ATACUL FĂRĂ MENAJAMENTE AL „QUERIDEI” DIN 2021 S-A VIRALIZAT VIDEO

Atunci când vine vorba despre vopsitul rădăcinilor și de pensat, Gabriela Cristea alege să facă acest lucru singură, fără să apeleze la experți.

„Eu mă pensez acasă. Astăzi o să îmi fac rădăcinile. Pun 30 de grame. Am învățat de la experți pentru că aveam nevoie să îmi fac anumite lucruri acasă. La mine e o chestiune de necesitate pentru că nu am timp.

Merg o dată la 3, poate chiar 4 vopsituri la coafor. Atunci când vine vorba de rădăcini, știu să îmi fac singură rădăcinile acasă. Am vopsea profesională acasă. Să vă faceți o rădăcină chiar nu e atât de complicat. Eu am învățat de-a lungul timpului că dacă nu vrei să fii în pană, atunci trebuie să ai toate ustensilele acasă. Prefer să mă fac acasă pentru că pot să îmi valorific timpul așa cum consider eu de cuviință.

Pot să nu mai am timpii aceia morți de dus și venit de la coafor pentru că statul în trafic ne omoară pe toți. În același timp, nici nu stau să își termine coafeza clientul pe care îl are în paralel cu mine ca să mă facă. Între timp, cât stau cu vopseaua în cap, băgăm împreună un pensat”, le-a mărturisit prezentatoarea TV urmăritorilor ei din mediul online.