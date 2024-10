Gabriela Cristea, noi probleme de sănătate! Vedeta este țintuită la pat: „Din păcate am trecut în extrema cealaltă”

Ultima perioadă nu a fost prea roz pentru Gabriela Cristea. Vedeta a descoperit recent că se confruntă cu unele probleme de sănătate și lucrurile par să nu meargă prea bine. Deși a începutul tratamentul, vedeta nu s-a putut ridica din pat astăzi. Cu ce probleme se confruntă Gabriela Cristea.

Recent, în urma unor analize de rutină, Gabriela Cristea a descoperit că se confruntă cu unele probleme de sănătate. Mai exact, aceasta are probleme cu tensiunea arterială (Vezi mai multe detalii AICI) și deja a început un tratament. Însă, vedeta nu se simte deloc mai bine, ci dimpotrivă.

Așa cum spuneam, Gabriela Cristea a descoperit că are probleme cu tensiunea arterială. Mai exact, se pare că tensiunea acesteia era mult prea mare, fapt pentru care acum urmează un tratament strict. Însă, vedeta a dat din lac în puț, căci acum tensiunea ei a ajuns mult prea mică și nici măcar nu se mai poate ridica din pat.

Gabriela Cristea le-a spus fanilor săi că astăzi a fost nevoită să își anuleze toate planurile și a rămas în pat, pentru că nu se simte deloc bine. În aceste condiții, vedeta a preferat să își conserve energia pentru a putea merge la filmările emisiunii pe care o prezintă.

„Hei dragilor! Este luni și în mod normal încă de la prima oră a dimineții aș fi avut treabă. Știți că mie îmi place să alerg, să fac treabă și să mă simt utilă, doar că astăzi nu s-a putut. Astăzi am simțit nevoia să stau în pat și să mă odihnesc, nu pentru că aș fi răcit.

Știți că de curând am depistat că am niște probleme cu tensiunea arterială. Am o tensiune mărită față de una normală. Pe lângă faptul că am început o dietă de care v-am tot povestit, am început să iau și un tratament prescris de medic pentru că nu trece doar de la mâncare, slăbit și iarba verde de acasă.

Din păcate am trecut în extrema cealaltă, iar astăzi am o tensiune foarte, foarte mică care efectiv mă ține în casă, în pat și tot încerc să mă odihnesc să pot fiu bine mai pe după-amiază. Să pot să fiu bine la emisiune, să pot ajunge fără nicio problemă. Problema este că de la o tensiune de 15 cu 11, cât aveam când am fost la medic, o tensiune foarte mare, am trecut astăzi la o tensiune mai puțin de 10, 9 cu 7, deci practic sunt dintr-o extremă în cealaltă extremă”, a spus Gabriela Cristea, în mediul online.