Probleme de sănătate pentru Gabriela Cristea. Ce i-au descoperit medicii, nici ea nu a vrut să creadă

În urmă cu 24 de ore, Gabriela Cristea a ajuns la medic. În urma unui control de rutină, prezentatoarea TV a descoperit că suferă de o afecțiunea complicată, probleme despre care a oferit câteva detalii importante. Ce i-au descoperit medicii, nici ea nu a vrut să creadă.

În cadrul unei postări pe Facebook, Gabriela Cristea și-a informat comunitatea despre problemele de sănătate pe care le-a descoperit – în urma ultimului control medical la care a fost. Prezentatoarea Tv nu a ascuns niciodată momentele mai dificile din viața sa, iar de data aceasta se pare că lucrurile sunt cât se poate de serioase. Pe lângă investigațiile pentru care a ajuns, de fapt, la medic, Gabriela Cristea a descoperit că are probleme cu tensiunea arterială.

„Eu am fost la medic și pe lângă investigațiile pe care știam și doream să le fac, mi-a mai făcut niște recomandări pe care ar trebui să le facă femeile în general, cum ar fi o ecografie sau chiar o mamografie, după o anumită vârstă și mi-au recomandat și mie să fac acum. Bine, am mai făcut, dar nu mai făcusem de foarte multă vreme… și ce credeți? M-a găsit cu tensiune, fraților. Am mers pe la diverși merdici pentru a vedea cu ce probleme mă confrunt. Am și eu o vârstă, iar pe interior lucrurile nu mai stau ca atunci când aveam 20 de ani!”, a spus Gabriela Cristea.

”Mergem la inimă acum și am zis că dacă tot mergem la inimă, să merg și eu la inimă, că și eu sunt cu inimă cam pioneze, că… ”, a adăugat Tavi Clonda

„Inima ta este lângă inima mea! ”, a spus râzând, Gabriela Cristea, după ce a fost găsită cu tensiunea 15 cu 11.