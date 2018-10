Gabriela Cristea, obsesie de la primele ore ale dimineții: ”Un domn stătea frumos în RATB…”

Dis-de-dimineață, Gabriela Cristea a dezvoltat o mică obsesie pentru un colind. Așa că s-a gândit să împărtășească cu toată lumea obsesia cu care s-a pricopsit.

Gabriela Cristea a auzit un banc despre un colind şi toată ziua a cântat versurile. Prezentatoarea TV a sperat să și primească un ban pentru cântec, mai în glumă… mai în serios. Așa că a împărtășit cu toată lumea situația hazlie cu care s-a confruntat toată ziua. (CITEȘTE ȘI: TAVI CLONDA: ”E FATA LUI TATA, NU PREA ZICE MAMA!” CUM A RĂSPUNS GABRIELA CRISTEA)

„De când m-am trezit am auzit un banc. Am rămas cu o obsesie. Suna aşa: un domn stătea frumos în RATB şi urcă un colindător care ţipa: deschide uşa, creştine. Omul tace şi pe urmă: n-are voie între staţii să deschidă uşa! De când am auzit acest banc, cânt de dimineaţă ”Deschide uşa, creştine”. N-am primit încă niciun ban pe colindele mele”, a povestit Gabriela Cristea amuzată în direct la „Te iubesc de nu te vezi”.

Gabriela Cristea a vorbit despre probleme sale de sănătate

Gabriela Cristea se luptă cu o gripă de care nu poate scăpa! Carismatica vedetă a dezvăluit în cadrul emisiunii sale că, în ciuda faptului că a pus în aplicare mai multe leacuri băbești, în continuare este răcită. (VEZI ȘI: GABRIELA CRISTEA A FĂCUT UN ANUNȚ TRIST: “MERG DIN RĂU ÎN MAI RĂU”. TOȚI AU ÎNCREMENIT CÂND AU AUZIT)

“Nu am văzut lupul, doar sunt răcită. Am primit toate sfaturile băbești din lume, ce ar trebui să fac și cum ar trebui să fac. Adelina, producătoarea mea mi-a zis să fac baie cu sare. Adevărul este că la mine în cadă, am o cadă mică, exact ca în lacul sărat mă simt.

Până mâine, promit că mă fac bine. Dacă stau să mă gândesc, nu mai am miros și gust. Îmi cer scuze, dar o să vorbesc cam așa…și dacă o să tușesc și dacă o să strănut, văr rog să mă iertați, că asta este”, a spus Gabriela Cristea în cadrul emisiunii “Te iubesc de nu te vezi”.