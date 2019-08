Gabriela Cristea, pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă și botez: ”Trebuie să te gândești la tot, verigheta chiar trebuie să te reprezinte”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregătesc pentru nuntă, dar și pentru botezul micuței Iris. Cei doi se vor cununa religios la sfârșitul lunii august așa că pregătirile sunt în toi!

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se vor cununa religios la sfârșitul lunii august, iar la două săptămâni după ce vor deveni soț și soție o vor creștina și pe micuța Thea Iris Selena. Petrecerea de nuntă va fi una restrânsă, cu familia și prietenii apropiați. Prezentatoarea TV a intrat deja în febra pregătirilor și aleargă între probe pentru rochia de mireasă și alegerea verighetelor.

”E alergătură multă la nuntă, aşa că eu mă relaxez la probă. Nu este rochia mea, a mea va fi surpriză. Mai avem timp pentru rochia de botez. Încă nu am ales meniul, doar la botez am ales, acum nu ştim ce măncăm. Cumpăr nişte mici, văd eu ce le dau să mănânc, dar noi dăm petreceri la care oamenii se distrează.

Am un inel de logodnă, dar nu îl pot purta în acest moment pentru că am născut doi copii și am câteva kilograme în plus. Nu mă înfometez, dar trebuie să am grijă până la nuntă. Trebuie să te gândești la tot, verigheta chiar trebuie să te reprezinte. Eu nu port bijuterii în casă pentru că se murdăresc, se zgârie. Eu merg pe varianta simplu, simplu”, a spus Gabriela Cristea la Antena Stars.

La două săptămâni după ce vor deveni soț și soție în fața Domnului, își vor creștina fetița cea mică, pe Thea Iris Selena. Botezul e programat pe 6 septembrie. Părinții au ales localul unde vor celebra evenimentul, iar petrecerea va fi una fastuoasă față de cea organizată de vedete după cununia religioasă.

„Vom avea peste 100 de invitați la botez. Voi cânta la petrecere alături de bandul meu și sunt sigur că vor cânta și colegii mei de la Naționala Artiștilor Fotbaliști. Vrem să fie și muzică populară”, a mărturisit Tavi Clonda pentru Libertatea.