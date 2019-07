Gabriela Cristea nu mai poartă inelul de logodnă primit de la Tavi Clonda. Ce se întâmplă, de fapt, între ei

Gabriela a renunțat să mai poarte inelul de logodnă pe care l-a primit în urmă cu câțiva ani buni de la soțul său, Tavi Clonda. Vedeta Antenei a mărturisit în cadrul unui interviu realul motiv pentru care a luat această decizie și ce se întâmplă, de fapt, între ei. Cuplul îndrăgit are două fetițe: Victoria și Iris.

Gabriela Cristea nu mai poartă inelul de logodnă primit de la soțul ei, Tavi Clonda

În vârstă de 44 de ani, Gabriela Cristea și Tavi Clonda, care este mai mic cu cinci ani decât ea, au în prezent tot ce au visat: o familie cu două prințese și cariere frumoase. Povestea lor de dragoste este una specială, însă, în urmă cu câteva ore, prezentatoarea a dezvăluit că nu mai poartă inelul pe care l-a primit de la soțul ei când i-a pus marea întrebare. De vină este transformarea suferită în timpul celor două sarcini, iar acum vedeta este în război cu kilogramele în plus. “Am un inel de logodnă, dar nu îl pot purta în acest moment pentru că am născut doi copii și am câteva kilograme în plus. Nu mă înfometez, dar trebuie să am grijă până la nuntă. Trebuie să te gândești la tot, verigheta chiar trebuie să te reprezinte. Eu nu port bijuterii în casă pentru că se murdăresc, se zgârie. Eu merg pe varianta simplu”, a declarat Gabriela Cristea în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Aniversare în familia prezentatoarei Gabriela Cristea

Astăzi este zi de sărbătoare în familia prezentatoarei Gabriela Cristea! Fetița ei cea mică împlinește patru luni de când a venit pe lume, iar vedeta a transmis un mesaj emoționant pe Facebook, unde a publicat o poză recentă cu suberba Iris: “Doamne, iti multumesc pentru cele 4 luni de cand suntem 4! E greu, uneori foarte obositor dar suntem atat de fericiti. La multe lunisoare si anisori, zeita noastra mica Iris!🤗🎂🎁🎁🎉”.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au două fetițe împreună

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au făcut cununia civilă pe 30 aprilie 2015 la Casa de Căsătorii a Sectorului 4 din București. Pe atunci prezentatoarea avea 40 de ani, iar artistul 35 și, în urma ceremoniei, ea a luat numele soțului său în buletin, însă, numele de scenă l-a păstrat. Cei doi soți au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. Cea de-a doua fetiță a cuplului a venit pe lume pe 17 martie 2019 și a primit numele Thea Iris Selena.

