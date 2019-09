Gabriela Cristea, primele declarații după ce a ajuns cu fetița în spital. Cum se simte micuța Iris

Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, au trecut printr-un episod destul de delicat cu fetița lor cea mică. Frumoasa Iris a fost diagnosticată cu enterocolită de un medic de la Spitalul Sanador, cel mai performant spital privat din România. În urmă cu câteva ore, vedeta a făcut declarații despre starea de sănătate a micuței sale prințese.

Gabriela Cristea, primele declarații după ce a ajuns cu fetița în spital

“Încă suntem în spital. Trebuia să ne externăm în seara asta, dacă Iris nu făcea febră. Din păcate, cel mai frumos scenariu nu s-a adeverit. Rămânem în continuare pentru că nu e de glumă, mai ales când e vorba de un nou-născut. Ea încă intră la capitolul bebeluş-sugar. Ieri, când a făcut şase luni, s-au şi declanşat toate problemele. Nu se ştie ce a declanşat, dar înţeleg că există această situaţie în Bucureşti… e perioada. Ea are, de fapt, o enteroviroză. Teoretic, ar trebui să facă aşa ceva dacă a mâncat ceva stricat. Dar ea mănâncă lăptic de la mami, exclusiv. Înţeleg că este un virus care se poate lua din aer. Le recomand mămicilor să nu stea pe gânduri. E prima dată când Iris are o problemă de genul.

Am zis să o vadă medic pentru că totuşi e foarte mică. Pe drum, când mergeam spre spital, a regurgitat. Am oprit maşina în mijlocul intersecţiei. A luat-o Tavi în braţe. Am ajuns la spital şi am primit recomandare de internare instantaneu. Ea a făcut febră 38,9 şi am hotărât să plecăm. Între timp, i-am scăzut febra şi am plecat spre spital cu o stare de febră de 37,4. Azi dimineaţă a făcut 39,5. Acum, seara, am avut cu ea un episod. Făcuse febră 38,1 şi ne-am trezit în urmă cu jumătate de oră că a făcut iarăşi 39. Tocmai de asta am primit recomandare din partea medicilor să mai stăm o noapte”, a povestit Gabriela Cristea în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Fetița cea mică a Gabrielei Cristea va fi externată

În cursul acestei zile, mezina familiei Gabriela Cristea – Tavi Clonda va fi externată. Vestea a fost făcută publică de artist, care a mulțumit tuturor pentru numeroasele mesaje venite atât public, dar și în privat.

“Dupa 2 nopti de spitalizare, incepem sa ne simtim mai bine… Azi, mergem acasa… Tin sa multumesc echipei de la @sanador.romania pentru promptitudine, profesionalism si pentru modul cum trateaza toti pacientii, in special, bebelusii! #pediatriesanador Va multumim si voua pentru mesajele de incurajare! #SanatateaCaStilDeViata @theairisselena” este mesajul transmis de Tavi Clonda pe contul său oficial de Instagram.