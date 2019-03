Gabriela Cristea și fetița ei urmează să fie externate! Au fost emoții mari în timpul nașterii: ”Am depășit episodul Andreei Bălan”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au devenit părinți pentru a doua oară! Prezentatoarea a dat naștere unei fetițe de nota 10 pe care o vor boteza Iris. Soțul vedetei a recunoscut că au fost emoții mari în timpul nașterii, dar totul a decurs conform planului.

Gabriela Cristea a născut duminică, 17 martie, în clinica privată Sanador, prin cezariană. Ea a adus pe lume o fetiţă, intervenţia chirurgicală decurgând foarte bine. Vedeta a postat în mediul online o fotografie în care apare alături de fetiţa ei, căreia i-a pus numele Iris, şi a scris următorul mesaj: „De azi, primăvara, pentru noi, înseamnă Iris. Mulţumim echipei Sanador pentru grija pe care o purtaţi mămicilor şi bebeluşilor. Totul a decurs perfect atât pentru mine, cât şi pentru bebe Iris. O primăvară însorită tuturor şi mulţumim pentru toate mesajele şi gândurile bune“.

De azi, primavara pentru noi inseamna Iris! 🤗👸🏻💜🌺 Multumim echipei Sanador pentru grija pe care o purtati mamicilor si… Publicată de Gabriela Cristea pe Duminică, 17 martie 2019

Tavi Clonda a mărturisit că au existat emoții în timpul nașterii, dar medicii și-au făcut treaba excelent, fetița este sănătoasă, iar acum fetele se pregătesc de externare.

„Sunt foarte fericit. Gabriela a venit cu ideea numelui şi ne-a plăcut foarte mult. Fetiţa este foarte bine, a păpat. Gabriela trebuie să înceapă mobilizarea după operaţie. Este bine. Am depăşit episodul Andreei Bălan, am înţeles că este un caz unic. Am avut emoţii diferite faţă de la Victoria. Totul este bine, suntem fericiţi. Cred că marţi sau miercuri va fi externată. A fost şi Victoria la spital, o să vină şi azi, vrem să facem cunoştinţă. Nu a băgat-o în seamă pe Iris şi pe drum jumătate de drum îi spunea numele, chiar dacă nimeni nu mă crede”, a spus Tavi Clonda la Antena Stars.