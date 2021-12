Gabriela Prisăcariu arată demențial în lenjerie intimă la doar 3 luni de la naștere. Care este secretul unei siluete de invidiat

Gabriela Prisăcariu-Oțil a născut în urmă cu trei luni, iar aceasta a reușit să dea jos toate kilogramele pe care le-a adunat de-a lungul sarcinii. Soția lui Dani Oțil s-a pozat în lenjerie intimă și a dezvăluit cum a reușit să își intre din nou în formă.

Soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” este o norocoasă. Ea a reușit să dea jos kilogramele pe care le-a acumulat în timpul sarcinii și continuă să se mențină în formă, chiar dacă acum silueta ei arată perfect.

Gabriela Prisăcariu s-a postat în lenjerie intimă pe Instagram

Proaspăta mămică Gabriela a pozat în lenjerie intimă sexy și a încărcat imaginile pe una dintre paginile sale de socializare. Internauții au rămas blocați când au observat cât de bine arată aceasta.

CITEȘTE ȘI: GABRIELA PRISĂCARIU E ”FURNICUȚĂ” DE CÂND A DEVENIT MĂMICĂ! CUM AM SURPRINS-O PE SOȚIA LUI DANI OȚIL

Cum a reușit Gabriela să își tonifieze corpul după ce a dat naștere primului copil?

De când a apărut micuțul Tiago în viața lor, Dani și Gabriela își ocupă majoritatea timpului cu acesta. În acest fel, Gabriela nu mai are când să meargă la sala de fitness. După un an și trei luni de pauză, aceasta a început să facă mișcare acasă. Astfel, în garajul casei, soția lui Dani Oțil a instalat o bandă de alergat.

”Lasă-mă să îți explic… Anul acesta Moș Crăciun a venit mai devreme. Știu că sunt proaspătă mămică, bebelușul are trei luni și nu îmi pot permite să stau în trafic. Îmi doresc foarte mult să ajung la sală.

Nu am mai făcut sală de un an și trei luni. Am propria mea bandă. Ți-am luat locul în garaj, dar la vară o pun pe terasă. Gata! Du-te și vezi de copil”, i-a spus Gabriela Prisăcariu lui Dani Oțil, în cadrul unui videoclip de pe Instagram.

Este de necrezut câte kilograme a slăbit Gabriela după ce a născut

Pe parcursul sarcinii, modelul a luat în greutate 20 de kilograme, iar până acum a reușit să slăbească 12 kilograme. Gabriela Prisăcariu a spus că nu a ținut dietă să slăbească, dar rolul de mamă este solicitant.

”Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză.

Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a mai declarat Gabriela Prisăcariu în urmă cu ceva timp.

VEZI ȘI: CE CADOU A PREGĂTIT DANI OȚIL PENTRU SOȚIA SA? GABRIELA PRISĂCARIU ÎȘI ANIVERSEAZĂ ASTĂZI ZIUA DE NAȘTERE. „MI-A ZIS SĂ O SURPRIND, I-AM LUAT O…”