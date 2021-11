Gafa colosală a Oanei Zăvoranu, în direct, la Tv. I s-a văzut partea intimă atunci când s-a ridicat de pe canapea în emisiunea lui Dan Capatos

Gafă de proporții, în direct, la Tv. Oanei Zăvoranu i s-a văzut posteriorul atunci când s-a ridicat de pe canapea, în emisiunea lui Dan Capatos.

Secvența surprinsă în urmă cu câțiva ani face istorie și astăzi, devenind virală încă de atunci. Zăvo, cunoscută pentru personalitatea puternică, s-a ridicat energică, la un moment dat, de pe canapea, dorind să facă un gest față de Dan Capatos.

Vedeta purta o discuție cu prezentatorul show-ului când a decis să se ridice de pe canapea și să bată palma cu Capatos. În acel moment, camerele de filmat au surprins cât de scurtă era, de fapt, rochia Oanei. Ușor aplecată peste biroul moderatorului, Oana Zăvoranu a fost filmată în toată splendoarea, cu posteriorul la vedere.

Oana Zăvoranu, consiliera de imagine a lui Cristian Popescu Piedone

Oana Zăvoranu a surprins recent pe toată lumea, după ce a devenit noua consilieră de imagine a primarului Sectorului 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone. Din postura de consilier personal, aceasta va manageria relația primăriei cu Mass-media.

„Oana nu are o necesitate de bani. Are o experienţă vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că acum 30 de ani când facea o emisiune la TVR am fost invitatul ei, ne cunoaştem de atunci. Am avut o relaţie foarte frumoasă de-a lungul timpului”, a declarat primarul Cristian Popescu Piedone.