Gagea și Virginia de la „Casa iubirii”, apropieri și pupici la greu: „Suntem iubiți”

Gagea și Virginia și-au luat fanii prin surprindere, după ce s-au afișat în ipostaze romantice. Telespectatorii emisiunii Casa Iubirii s-au bucurat să îi vadă pe cei doi atât de apropiați. Mai mult decât atât, finalistul sezonului 3 al show-ului de pe Kanal D a precizat că sunt iubiți, iar în curând urmează și nunta.

Duminică, 12 ianuarie 2025, a avut loc marea finală Casa Iubirii. Virginia și Patrick sunt câștigătorii sezonului 3 al show-ului de pe Kanal D, fiecare plecând acasă cu câte 75.000 de euro. În timp ce unii telespectatori s-au bucurat, alții au considerat că Gagea trebuia să pună mâna pe mare premiu. Totuși, fostul concurent nu o duce deloc rău pe plan sentimental. Recent, s-a afișat alături de Virginia.

Unii dintre fanii show-ului prezentat de Andreea Mantea și-ar fi dorit să îl vadă pe Gagea câștigător, alături de Virginia. Așadar, telespectatorii au avut parte de o adevărată surpriză atunci când cei doi s-au afișat împreună.

Recent, finalistul emisiunii Casa Iubirii a publicat un filmuleț în care apare foarte apropiate de Virginia și chiar o pupă pe obraz. Cei doi au avut un dialog savuros, anunțând că sunt iubiți, în stilul lor caracteristic, plin de umor.

După ce a aflat că este câștigătoarea sezonului 3 al emisiunii Casa Iubirii, Virginia a ținut un discurs emoționant. Tânăra a mărturisit că a făcut ce a simțit pe parcursul show-ului și este sigură că există un bărbat potrivit pentru ea.

„Le mulțumesc din suflet celor care m-au votat și care m-au văzut dincolo de un ecran și și-au dat seama cum sunt eu, nu m-au privit superficial, le mulțumesc enorm, e un sentiment unic să vezi câți oameni te apreciază pentru ceea ce ești, le mulțumesc și colegilor care m-au votat, dar și celorlalți, că am împărțit aici bune și rele, mulțumesc întregii echipe că mi-au oferit șansa să particip aici.

E o experiență unică din care au consider că am învățat multe, m-am descoperit și pe mine. Nu a fost să fie să-mi găsesc pe cineva, dar cu siguranță cel care e pentru mine poate se uită acum la noi, asta a fost să fie, consider că am făcut ceea ce am simțit și am pășit aici mai timidă, nu am avut atâta încredere în mine la început, dar cei de acasă m-au încurajat mereu.”, a spus Virginia după ce a câștigat marele premiu de la Casa Iubirii.