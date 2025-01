Patrick și Bianca de la Casa Iubirii, primele declarații despre nuntă. Va fi și Gagea invitat?!

Patrick și Bianca de la Casa Iubirii au făcut primele declarații despre nuntă! S-a aflat și dacă va fi și Gagea invitat! Bianca Comănici a fost curioasă să știe! Ce au spus cei doi tineri, după ce s-a încheiat sezonul 3 al emisiunii „Casa Iubirii”?

Nu este un secret pentru fanii emisiunii că Bianca a fost la un pas să câștige și ea marele premiu alături de Patrick. Cu toate acestea, tânăra nu pare deloc afectată că s-a clasat pe locul al doilea în marea finală, ci a spus că este fericită să plece din competiție alături de bărbatul pe care îl iubește.

„ Am avut emoții foarte mari, mai mari pentru el decât pentru mine. Îmi doream și eu să câștig, dar nu la fel de mult. Eu am intrat de curând, chiar mi se pare corect că a câștigat Virginia, dar pentru Patrick mi-am dorit din tot sufletul meu”, a mărturisit Bianca Giurcă.

Patrick este câștigătorul trofeului, dar și a marelui cec de 75.000 de lei. Tânărul a recunoscut că această reușită a fost surprinzătoare și pentru el, mai ales pentru că nu se aștepta să aibă un parcurs atât de lung în emisiune.

„Cu siguranță, cred că din prima zi în care am venit în emisiune mi-am dorit să fiu câștigător, doar ca te gândești și tu realist, șansele sunt mici, e puțin probabil. Nu mă așteptam să am un parcurs atât de lung și nu mă așteptam nici să fiu câștigător. Așa cum am spus și după ce am luat marele premiu, dacă m-ai fi întrebat ce aș face în următorii 2-3 ani habar nu aveam să spun, iar acum să stau cu trofeul ăsta în mână, să fiu reprezentantul unui sezon, pentru mine este un mare lucru. Cred că mi-am dorit de când am început să fiu susținut de telespectatori, să iau primul cec, dar era ceva foarte departe și uite că se întâmplă să fiu câștigător. De ea, cu siguranță, mă bucur foarte mult. Mi-am dorit să fiu într-o relație și mi-am dorit cu ea. Pentru mine este deja premiul câștigat de dinainte să iau marele premiu, dar da, sunt câștigător. Din exterior se vede partea asta bună, dar au fost și foarte multe momente grele și cred că fiecare concurent își merită felicitările”, a spus Patrick.