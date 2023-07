George Clooney, vacanță în Italia alături de familia sa

Actorul George Clooney se bucură de o vacanță în Italia alături de familia sa în locuința superbă pe care o are pe malul Lacului Como. De două decenii, Clooney își face vacanța de vară în Italia, fiind foarte atașat de acest loc.

Clooney este însoțit în această vacanță de familia sa: soția sa, Amal Alamuddin, și gemenii lor. Locul de pe malul lacului Como este considerat refugiul de vară al familiei Clooney. Aici, starul își încarcă bateriile și se conectează cu natura, potrivit Journal de Montreal.

Actorul deține o locuință impozantă, denumită Villa Oleandra, pe care a cumpărat-o în 2002 pentru aproximativ 10 milioane de euro de la John Heinz, cel poreclit și „Regele ketchup-ului”. Este un palat vechi construit în secolul al XVIII-lea, cu o arhitectură cu adevărat deosebită. Locuința lui Clooney are 25 de camere, terenuri de tenis și o piscină superbă în aer liber.

Locuința lui George Clooney a devenit atracție turistică și ghizii care făceau tururi cu barca se apropiau foarte mult de ea. Din acest motiv, Clooney s-a gândit în 2015 să o vândă, deoarece simțea că nu are intimitate. În cele din urmă, autoritățile din Laglio, localitatea în care se afla vila, au decis să modifice regulile. Cei care se apropie cu barca de locuința lui Clooney riscă în prezent o amendă între 50 și 500 de euro.

Pentru un plus de intimitate, Clooney a cumpărat și locuința de lângă el, denumită Villa Magherita. Doar o gradină separă cele două vile, iar Clooney a transformat-o într-o casă pentru oaspeți. Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Cindy Crawford, Michael Douglas și Barack și Michelle Obama sunt doar câțiva dintre invitații pe care i-a avut aici.

3 filme cu George Clooney pe care merită să le vezi

În timp ce Clooney este în vacanță și se bucură de zilele libere, poți revedea câteva dintre filmele mai vechi în care actorul are un rol important. Recomandările sunt următoarele:

Gravity (2013)

Un film care a avut 10 nominalizări la Gala Premiilor Oscar, obținând șapte premii. Încasările acestei producții au fost de peste 720 de milioane de dolari, în condițiile în care bugetul a fost de aproximativ 100 de milioane de dolari. Clooney joacă în acest film alături de o altă actriță cunoscută, Sandra Bullock. Aceasta este o astronaută cu calificare specială, dar care e într-o misiune contracronometru pentru a reveni pe stația spațială înainte să rămână fără oxigen.

From Dusk till Down (1996)

George Clooney intră în pielea unui jefuitor de bănci în acest film scris de Quentin Tarantino. From Dusk till Down a avut un rol important în ascensiunea lui Clooney, iar actorul a primit titlul de „Revelația anului” la gala MTV Movie Awards din acel an. Și filmul a beneficiat de recenzii bune, motiv pentru care au mai apărut două continuări, în 1999 și 2000, dar și o serie televizată ce a apărut în 2014. În 2001, From Dusk Till Down a apărut și sub forma unui joc video, ca o continuare a finalului filmului. Un produs licențiat este și jocul ca la aparate online From Dusk till Down, creat de una dintre cele mai apreciate companii din domeniul gamblingului, Novomatic. Acțiunea jocului respectă fidel scenariul, iar printre simbolurile principale sunt actorii din film, alături de un indicator către Mexic, o Mașină și animații atractive.

Up in the Air (2009)

Clooney este recunoscut pentru rolurile din comedii romantice, iar Up in the Air este una dintre cele mai bune. El este un consultant din domeniul HR care se ocupă cu concedierea oamenilor din diverse locații din SUA. Zboară astfel des cu avionul și cu această ocazie întâlnește o femeie pe nume Alex, cu care are o relație inedită. Up in the Air a avut 6 nominalizări la Premiile Oscar și încasări de peste 166 de milioane de dolari.