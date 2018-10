George Pușcaș: „Ne bucurăm că am făcut o țară întreagă fericită!”

Atacantul reprezentativei de tineret a României, George Pușcaș a declarat că se bucură că prin reușita sa care a stabilit scorul final al partidei cu Țara Galilor, scor 2-0 și prin victoria obținută a reușit să facă împreună cu „tricolorii” mici o țară întreagă fericită, tineretul urmând a reveni la un turneu final de Campionat European după o absență de aproape două decenii.

„Nu cred că se mai poate întâmpla nimic, nu ne mai poate opri nimic. Am şi răguşit de la cât am ţipat în această seară. A fost foarte emoţionant pentru noi, suntem fericiţi că am făcut fericiţi o ţară întreagă. Este o performanţă care n-a mai fost de mult în România, am fost împreună până la capăt, 95-98 % nu cred că ne mai poate opri cineva. Vor fi mai mulţi români decât italieni în Italia, nu mergem doar să fim prezenţi acolo. Mergem încrezători acolo, suntem neînvinşi, asta ne dă foarte mare încredere să demonstrăm acolo cine suntem cu adevărat”, a declarat George Pușcaș.

Naţionala de tineret este ca şi calificată la Campionatul European de anul viitor, după victoria cu scorul de 2-0 cu Ţara Galilor.

Golurile lui Dennis Man şi George Puşcaş au făcut ca reprezentativa de tineret a României să fie şi mai aproape de Campionatul European sub 21 de ani, din Italia şi San Marino. Marţi, elevii lui Mirel Rădoi nu mai au nevoie decât de un singur punct din disputa cu modesta Liechtenstein la Ploiești pe „Ilie Oană”.

Partida cu Liechtenstein de pe „Ilie Oană” va avea loc marți de la ora 21:00 și va fi transmisă în direct de Pro X.