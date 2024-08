George s-a mutat în Italia, după ce și-a cumpărat o casă cu doar 1 euro în Sicilia. Cum arată locuința, de fapt

George Laing – în vârstă de 30 de ani – a decis să facă o schimbare importantă în viața sa. Sătul să mai cheltuie peste 50% din salariu pe chirie, s-a mutat din Marea Britanie în Italia. A participat la o licitație online și și-a cumpărat o casă cu doar 1 euro într-un sătuc din Sicilia. Cum arată locuința, de fapt? Britanicul nu a văzut casa înainte să o achiziționeze.

Britanicul George Laig a decis să-și îndeplinească cel mai mare vis al lui. S-a mutat din Londra în Italia, acolo unde a achiziționat o locuință într-un sat din Sicilia. Traiul scump din Marea Britanie l-a determinat să o ia de la zero într-o altă țară. Decis să investească în proprietăți, bărbatul a renunțat la ideea de obține un credit ipotecar și de a-și cumpăra o casă în Londra și s-a reorientat către altă țară.

George recunoaște că a cumpărat casa din Italia la ”ghici” – după ce a studiat mai multe oferte. Nu cunoștea informații detaliate și nici nu văzuse imagini cu locuința înainte de a o cumpăra. În cele din urmă a ales o casă din satul Mussomil, Sicilia – pe care a dat 1 euro.

„Am avut un buget limitat de aproximativ 5.000 €, care includea toate costurile, și am decis să renunț la ideea de a cumpăra o locuință în Londra. Nu am văzut casa înainte și nu aveam informații detaliate. Când am ajuns în Sicilia, am fost întâmpinat de o femeie cu un mănunchi de chei și am ales casa în funcție de noroc. Am plătit aproximativ 5.000 € în total, inclusiv taxe și cheltuieli legale. A fost mai ieftin decât chiria pe cinci luni în Londra,” a mai spus bărbatul.