Georgeta Guțiu, mama lui Culiță Sterp, o pune la punct pe Carmen Sălciua, fosta soție a artistului. “A greșit când a lăsat casa goală și a plecat. Ce fel de iubire a fost între ei?”

Georgeta Guțiu, mama lui Culiță Sterp, nu o înțelege pe Carmen de la Sălciua de ce a renunțat așa ușor la mariajul cu fiul ei, mai ales că artista se integraze foarte bine în familie, nexistând probleme între cele două.

Cea căreia i se mai spune și “mama Geta” a fost foarte dezamăgită când a aflat că între Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp nu mai există cale de împăcare. Cei doi au format un cuplu între 2017 și 2019 și au avut parte de o nuntă ca-n povești.

“Carmen, vă spun sincer, s-a integrat foarte bine și foarte repede în familia noastră. Chiar m-a bucurat treaba asta, fiindcă știți și dumneavoastră cum e cu poveștile astea dintre mama soacră și noră. Dar cu Carmen nu am avut probleme pe partea asta. Dezamăgirea a venit mai târziu, când Carmen și-a părăsit casa și soțul. Am fost dezamăgită foarte tare. Ea ar fi trebuit, după mintea mea, să nu facă asta, să plece la prima problemă”, a declarat, potrivit playtech.ro, mama lui Culiţă Sterp.

Georgeta Guțiu, mama lui Culiță Sterp: “Poate și el a greșit, dar bărbatul e diferit față de femei”

George Guțiu admite că este posibil ca și fiul ei să fi greșit pe durata mariajului, însă nu poate uita că fosta ei noră, Carmen de la Sălciua, “la primul hop a și zburat din cuib”, fără să mai acorde o șansă relației.

“Poate că a avut dreptate și Culiță a greșit. Bărbatul e diferit față de noi femeile, așa că poate mai trebuie să-l lași să experimenteze. Nu spun doar eu asta, o spun și cei mai în vârstă ca mine! Nu știu dacă ce se spune e pe placul tuturor, dar eu tot cred că a greșit când a lăsat casa goală și a plecat. Ce fel de iubire a fost între ei, dacă la primul hop a și zburat din cuib?”, a adăugat mama lui Culiţă Sterp.

Cuvine de laudă la adresa actualei iubite a fiului său

După despărțirea de Carmen de la Sălciua, Culiță Sterp și-a refăcut viața. În prezent are o relație cu Daniela, cu care are și un copil. “Mama Geta” are numai cuvinte de laudă la adresa celei care a făcut-o bunică.

“Spre deosebire de Carmen, Daniela e altfel. E mult mai rezervată cu noi, familia. Spune doar ce are de spus, apoi se duce în treburile ei! Când ai un copil, după mine, lucrurile se schimbă. Trebuie să gândești pentru toți, și pentru tine, și pentru bărbat, și pentru micuț. De altfel, m-aș bucura foarte tare dacă cei doi, Culiță și Daniela, ar mai face încă un copil. Noi suntem casă primitoare și familie mare. Așa că e loc și de trei sau patru copii, chiar, cum am și eu!”, a competat cea căreia i se mai spune și “mama Geta”.

