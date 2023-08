Georgiana Lobonț, dezvăluiri după ce a pierdut sarcina. Ce mesaj le-a transmis femeilor care trec prin aceeași situație

Când credea că totul prinde contur în viața ei, Georgiana Lobonț a primit o veste cumplită din partea medicilor. Cu doar câteva zile în urmă, artista a anunțat că este gravidă pentru a treia oară, însă, se pare că Dumnezeu a avut alte planuri. În urma unui control de rutină, Georgiana Lobonț a aflat că sarcina s-a oprit din evoluție.

În urmă cu o zi, Georgiana Lobonț a anunțat că sarcina ei s-a oprit din evoluție. Cântăreața s-a destăinuit fanilor de pe Instagram, acolo unde, cu o tristețe apăsătoare în glas, a avut un moment de sinceritate. Artista încearcă să-și păstreze moralul ridicat și să se acomodeze cu gândul că Dumnezeu are grijă ca lucrurile să se întâmple cu un scop.

Cum încearcă Georgiana Lobonț să treacă peste pierderea sarcinii

În urma unui control de rutină, Georgiana Lobonț a aflat că pruncul din pântec s-a oprit din evoluție. După ce a trecut de șocul pe care l-a resimțit, le-a transmis fanilor un mesaj înduioșător. Deși afirmă despre ea că este o fire extrovertită și deschisă, care spune tot ceea ce gândește și simte, artista recunoaște că și-a exprimat bucuria prea devreme și nu ar fi trebuit să dezvăluie atât de repede că este însărcinată, însă, gândul că acasă o așteaptă doi copii sănătoși ( Eduard-Nicholas (4 ani) și Irina-Maria (3 ani)) și un soț iubitor, pare să fie ”medicamentul” ce-i mai alină din suferință.

Totodată, artista le sfătuiește pe femeile care trec prin ceea ce a trecut ea să nu se lase doborâte și să încerce să privească partea plină a paharului, să aibă încredere în Dumnezeu și să nu renunțe la visul lor.

”Poate că mi-am exprimat bucuria prea repede, dar așa am simțit. Eu sunt o fire care nu pot să țin în mine. Dacă am o supărare, o zic. Dacă am o tristețe, o zic. Dacă sunt nervoasă pe cineva, îi zic, nu îi zic la spate, spun în față. Așa e felul meu. Poate că tot trecând prin situația asta și ajungând de la o extremă la alta, așa a dat Dumnezeu, să mi se întâmple mie lucrurile acesta, ca eu să pot să fiu deschisă, cum sunt eu de obicei și să îmi exprim și tristețea asta în public și să pot să fiu un exemplu pentru toate femeile care trec prin această situație, pentru că nu este deloc placută.

Este și dureros sufletește și fizic, dar mai ales sufletește. Fetelor, mamelor, doamnelor, cele care treceți prin situația asta. Priviți întotdeauna partea plină a paharului. Nu putem noi să facem nimic cu viața asta, decât să o trăim frumos și să gândim pozitiv ca să atragem pozitivul asupra noastră. Să ne rugăm și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate ce ni le dă. Așa a fost să fie! Asta este viața!

Georgiana Lobonț le-a mulțumit internauților pentru toate mesajele de susținere și gândurile bune îndreptate către ea. În imaginile pe care le-a publicat pe Instagram, artista a mărturisit că a găsit puterea să meargă mai departe, chiar dacă, durerea sufletească este uneori copleșitoare.

”Vă mulțumesc tare mult pentru toate mesajele. Să știți că nu sunt supărată deloc. Atunci am avut o stare mai apăsătoare, pentru că nu este plăcut, mai ales când știi că nu ține de tine și îți dorești din tot sufletul. Dar viața merge mai departe. Eu sunt sănătoasă, Rareș este sănătos, copiii noștri sunt sănătoși. Avem și fetiță și băiețel, deci înseamnă ca suntem binecuvântați de Dumnezeu.

Și familiile noastre sunt sănătoase, avem tot ce ne dorim. Vă am pe voi, cei care ne apreciați și îmi ascultați muzica. Am o carieră frumoasă și fac tot ceea ce îmi place. Așa a fost să fie și trebuie sa tratăm lucrurile ca atare.(…) Deci înseamnă că după nori vine soare, întotdeauna. De ce să stai să plângi, să fii supărat, să te necăjești? Nu am de ce!(…) Eu îmi continui ritmul. Viața merge mai departe”, a povestit Georgiana Lobonț pe pagina ei de Instagram.

